Polska najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej

Ranking ILGA-Europe jest uznawany za najważniejszy międzynarodowy ranking mierzący uprawnienia osób LGBT w Europie. Polska drugi rok z rzędu zajęła niepokojące ostatnie miejsce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdobywając 13 punktów ze 100 możliwych. Porównując nas do innych państw Europejskich — Niemcy zdobyły 52 pkt., Francja 57 a Hiszpania 65. Najbardziej tolerancyjna jest Skandynawia, gdzie średni wynik to 65 pkt, Belgia z wynikiem 74 pkt i Malta z imponującymi 94 punktami.

Polska co roku uzyskuje coraz gorsze wyniki. Od kilku lat znajdujemy się na samym dole rankingu. W 2020 roku spadliśmy na ostatnie miejsce, które w tym roku powtórzyliśmy

— Nie wolno szczuć ludzi, wybierać sobie jedną lub drugą mniejszość. Mam wrażenie, że obecna władza traktuje mniejszości seksualne jak chłopców i dziewczęta do bicia. Dając zły przykład, sprawia, że inni naśladują takie zachowania, co prowadzi do tragicznych skutków. Trzeba odważnie do tego podchodzić, pokazywać już od najmłodszych lat, że różnorodność to jest bogactwo. Gdyby takie zajęcia były już w szkołach podstawowych, nie byłoby takich problemów. Należy uwrażliwiać dzieci, a dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, w której państwo dyskryminuje te osoby — mówi posłanka Monika Falej. — Nie należy przedstawiać żadnych grup ludzi jako wroga. Mam nadzieję, że rządzący szukają jakiejś grupy, którą stawiają w złym świetle, i wobec niej narastają różne złe mity. Dużo lekcji do odrobienia ma również polski Kościół katolicki. — dodaje posłanka lewicy.

Ranking powstaje w oparciu o analizę prawa oraz praktyki stosowania prawa w sześciu kategoriach: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści, wolności obywatelskie, uzgadnianie płci i integralność cielesna i prawo do azylu. Wpływ na niską pozycję Polski w zestawieniu mają m.in. „strefy wolne od LGBT”, ataki na marsze równości, oraz brak ustaw o związkach partnerskich osób tej samej płci.



Przeciw Homofobii



17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Został ustanowiony na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Dzień ma na celu podnoszenie świadomość na temat homofobii, bifobii, transfobii oraz naruszeń praw osób LGBT.



— To bardzo ważny dzień dla osób LGBT+. W czerwcu rozpocznie się Miesiąc Dumy. W Polsce i na świecie odbędzie się kilka wydarzeń w formie online. Olsztyński Marsz Równości będzie uczestniczył w kilku z nich, prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych — zachęca Agata Szerszeniewicz z Olsztyńskiego Marszu Równości.

kg