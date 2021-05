Szpital dziecięcy w Olsztynie jeszcze bardziej nowoczesny [ZDJĘCIA, VIDEO]

Trzy lata. Aż tyle trwała modernizacja szpitala dziecięcego. Prace zakończyły się w lutym, ale dopiero teraz, z powodu pandemii, szpital zdecydował się je pokazać.

— Nowe oddziały to duża powierzchnia, szerokie korytarze, duże sale dla chorych, sale zabaw i pomieszczenia dla rodziców — podkreśla Krystyna Piskorz- Ogórek, dyrektorka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. — Rozbudowa gwarantuje nam podniesienie jakości medycznych świadczeń, poprawę warunków pobytu w oddziałach naszych pacjentów, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności opieki szpitalnej dla dzieci z całego województwa.

Nową lokalizację zyskały cztery oddziały — oddział chorób i układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddział pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia, intensywna terapia i oddział pediatryczny chorób zakaźnych. Ten ostatni został wyposażony w dwa boksy do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci — tzw. komory Meltzera, a także w odrębną Zakaźną Izbę Przyjęć.

Nad przychodnią specjalistyczną zostało dobudowane piętro. Tam swoje miejsce znalazło Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. To prawdziwy przeskok, bo do tej pory laboratorium pamiętało lata 60-te. Nie spełniało oczekiwań i wymogów XXI wieku. Było ciasne, a liczba badań wciąż wzrastała. Teraz sprawniej przebiega diagnostyka również w zakresie wirusologii i mikrobiologii zakażeń — między innymi nad koronawirusem.

— Została wybudowana klatka schodowa, która usprawniła komunikację między piętrami usytuowanymi poniżej laboratorium. Dodatkowo każde piętro przychodni uzyskało 100 m2 powierzchni, co pozwoli na rozluźnienie. Powstały tu dodatkowe gabinety. To ważne, bo to jedna z największych przychodni specjalistycznych dla dzieci w regionie. Udziela rocznie ok. 250 tys. porad — zauważa Krystyna Piskorz- Ogórek. — Zwiększył się również komfort i bezpieczeństwo warunków pracy personelu.











Rozbudowano i wyposażono dwie bryły szpitalnego budynku bryły A1 i A3. Te dwie inwestycje kosztowały 47,7 mln zł. Aż 22 mln zł pochodziły ze środków własnych szpitala. 18,5 mln przeznaczył Regionalny Program Operacyjny, 6,5 mln zł samorząd województwa, a 700 tys. zł wojewoda warmińsko-mazurski. Rozbudowano i wyposażono dwie bryły szpitalnego budynku bryły A1 i A3. Te dwie inwestycje kosztowały 47,7 mln zł. Aż 22 mln zł pochodziły ze środków własnych szpitala. 18,5 mln przeznaczył Regionalny Program Operacyjny, 6,5 mln zł samorząd województwa, a 700 tys. zł wojewoda warmińsko-mazurski.

— Jestem pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji. Możemy być dumni, że mamy jedyny taki szpital dziecięcy, który jest dobrem wspólnym dla całego regionu, ale nie tylko. Leczą się tu też dzieci z innych województw — twierdzi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. — Szpital cały czas działa, nie zważając na pandemię. Cieszę się, ze inwestuje. Że mądrze inwestuje w najnowsze rozwiązania technologiczne.

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl