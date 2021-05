Drogowe podsumowanie weekendu: kilka niebezpiecznych zdarzeń na drogach Olsztyna i powiatu

Każdego dnia policjanci wyjeżdżają do służby i dbają o to, by na naszych drogach było bezpiecznie. Niestety wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzą samochód po alkoholu lub pomimo zakazu.

Sobota (15 maja)

Olsztyńscy policjanci z drogówki w Butrynach zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel Vivaro. Funkcjonariusze zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Okazało się, że w organizmie 37-latka jest blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Tego samego dnia policjanci w Biesalu zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Volkswagen Sharan. Za jego kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec gminy Gietrzwałd. Mężczyzna miał sądowy zakaz kierowania pojazdami do 2023 roku. Ponadto auto, którym się poruszał nie miało aktualnych badań technicznych oraz polisy OC. Wraz z kierowcą w pojeździe podróżowała trójka dzieci w wieku od 2 do 8 lat, które nie były przewożone w fotelikach.

Niedziela (16 maja)

Wieczorem na DK 16 w pobliżu miejscowości Podlejki doszło do wywrócenia motoru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motorzysta chciał ominąć psa, który wybiegł na jezdnie. Niestety mężczyzna stracił panowanie nad jednośladem w wyniku czego doszło do jego wywrócenia. Kierujący oraz pasażerka motocykla trafili do szpitala.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym na DK 16 w rejonie skrzyżowania w m. Łęgajny. 21-letni kierowca vokswagena nieprawidłowo wykonując manewr zmiany pasa ruchu uderzył w skodę. W wyniku zdarzenia z obrażenia do szpitala trafił pasażer volkswagena. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

