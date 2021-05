Senator Orzechowska atakuje Adama Bodnara. Monika Falej odpowiada

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Sejm wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich biegał w obronie nawiedzonych bab siejących religię śmierci. Sprawa została skomentowana przez posłankę Monikę Falej, która na swoim twitterowym profilu wyraziła swoje niezadowolenie. Senator z Ostródy Bogusława Orzechowska podczas posiedzenia senatu krytycznie wypowiedziała się na temat Adama Bodnara, pełniącego obecnie obowiązki RPO. Zarzucała mu, że. Sprawa została skomentowana przez posłankę Monikę Falej, która na swoim twitterowym profilu wyraziła swoje niezadowolenie.

Poprosiliśmy posłankę z Olsztyna (reprezentuje oktęg elbląski) o komentarz.

— Dla mnie jest to zadziwiająca sytuacja, że można w taki sposób się wyrażać o funkcjonariuszach zaufania publicznego. Myślę, że jest to niegodne senatorki, już nie mówię o tym, jak się wypowiada kobieta o innych kobietach. To jest dla mnie oburzająca sytuacja. Takie stwierdzenia nie powinny padać w Senacie, który dla mnie był zawsze miejscem refleksji i wysokiej kultury — stwierdza Monika Falej.

Do sprawy odniosła się także senator Orzechowska, która zarzucała zwolennikom posłanki lewicy m.in. próbę wysadzenia jej biura w Ostródzie...

— Pani Monika Falej przytacza fragment mojej wypowiedzi. Oczywiście to jest przenośnia, odnosiłam się już do jej wypowiedzi, ponieważ to ona organizowała protesty właśnie tych „nawiedzonych bab”, które potrafiły podstawiać znicze pod skrzynkę gazową przy moim biurze tutaj w Ostródzie. Nie muszę tłumaczyć, że jakby się to wszystko nagrzało to mógłby nastąpić wybuch. Ja już nie przytaczam słów, które były wykrzykiwane, bo to się po prostu nie nadaje do powtórzenia. Dlatego dziwi mnie, że ktoś, kto używa wulgarnych słów, jest oburzony przenośnią. Pani Monika Falej czuje się urażona tym, że po prostu mówię prawdę— mówi Bogusława Orzechowska.

Wybór nowego RPO wzbudza wiele kontrowersji. Odrzucenie przez Senat kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem rządzącego ugrupowania. Proces zaczyna się od nowa, a duże szanse na objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich ma m.in. senator z Olsztyna Lidia Staroń.

Karol Grosz