Chciał odjechać z miejsca wypadku. Zatrzymali go świadkowie zdarzenia.

Na trasie Nikielkowo-Łęgajny doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z nich dachował w przydrożnym rowie. 33-letni sprawca zdarzenia zaczął uciekać, zatrzymali go świadkowie.

W czwartek (13 maja) doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. Z relacji świadków wynika, że kierowca skody jechał całą szerokością drogi, w pewnym momencie uderzył w tył prawidłowo jadącego volkswagena. Wzorowo zachowali się świadkowie zdarzenia, którzy najpierw udzielili pomocy 66-letniemu kierowcy, którego samochód przewrócił się na dach, a następnie ujęli sprawcę zdarzenia i poinformowali policję.

—Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 33-latek był trzeźwy, jednak ze względu na jego zachowanie funkcjonariusze zdecydowali się przewieść go do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań pod kątem obecności środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Trwają czynności mające celu wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku drogowego — informuje policja.

Sprawca zdarzenia za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

