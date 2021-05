Praca zdalna. Czy wrócimy do biur?

Z jednej strony tęsknimy za swoimi współpracownikami i atmosferą firmie, a z drugiej strony home office nas rozpieścił. Nie tracimy czasu i energii na dojazd do pracy, a w międzyczasie możemy wykonać obowiązki domowe. Czy Polacy wrócą kiedyś do biur?

Nareszcie nie stoję w korkach i nie pędzę jakby mnie ktoś gonił — zaczyna swą opowieść pani Katarzyna z Olsztyna, pracownik biurowy i mama 8- letniej Oliwki. Od zawsze wychowuje córkę samodzielnie, również bez wsparcia babć czy niani.

—Odkąd urodziła się Oliwia, moje życie przypomina gimnastykę akrobatyczną. Lawirowałam między żłobkiem, a później przedszkolem i pracą. I wiecznymi zwolnieniami lekarskimi w pracy, bo córka dużo chorowała. Potem zaczęła się szkoła i cała ta huśtawka związana z nauką zdalną. Później przeszłam na home office. Mimo że trudno pracuje się przy absorbującej ośmiolatce, to i tak ten tryb jest niebem w porównaniu z bieganiem do firmy. Aż gęsiej skórki dostaję na samą myśl o powrocie do biura.

Tymczasem program szczepień przyspiesza, zakażenia spadają ...