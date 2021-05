Rowerem po Olsztynie (1): Weseliliśmy się na macewach [VIDEO]

Siadywaliśmy na tym murku całe lata. I robiliśmy to co robią licealiści. A dokładniej to, co robili w końcu lat 70tych. I nie mieliśmy świadomości, że weselimy się na ludzkiej pamięci. Dopiero po jakimś czasie, kiedy murek zaczął się sypać, odkryliśmy, że jest po części zbudowany z cmentarnych płyt.