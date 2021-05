Złóż wniosek on-line

Łatwo, szybko i bezpiecznie można złożyć wniosek do OBO 2022. Ponownie, za pomocą strony internetowej glosujobo.olsztyn.eu, można składać on-line wnioski do 9. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Olsztyniacy mają czas do 30 czerwca.

- Zwykle do oceny formalnej i merytorycznej trafia od 150 do 200 wniosków. Mamy nadzieję, że w tym roku mieszkańcy złożą wiele swoich propozycji - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Ważne by propozycje miały charakter otwarty, ogólnodostępny.

Każdy złożony wniosek jest poddany ocenie - przede wszystkim merytorycznej, zespoły: koordynujący i opiniujący oceniają propozycje przede wszystkim pod kątem ogólnodostępności, możliwości budżetowych oraz gospodarności.

Najważniejsza jest jednak potrzeba, jaką wskazują mieszkańcy - to może być konieczność organizacji działań integracyjnych albo remont chodnika - każda uzasadniona potrzeba może znaleźć się w OBO.

W ostatnich ośmiu edycjach olsztyniacy wybrali ponad 200 projektów do realizacji - co zostało wykonane - można obserwować na osiedlach i w ogólnej przestrzeni miejskiej. Szukajcie naklejek i tabliczek z logo OBO - na każdym osiedlu jest kilka takich inwestycji - wiaty rekreacyjne, place zabaw, siłownie, chodniki, skateparki, parkingi, zieleń.

Trwająca jeszcze pandemia koronawirusa nie zatrzymała siły zmian, jaka tkwi w olsztyńskich społecznościach, dlatego liczymy na wiele ciekawych propozycji.

I krok – ustal, czego potrzebujesz Ty i Twoi sąsiedzi, na osiedlu, w mieście.

II krok – zadzwoń lub napisz do punktów konsultacyjnych, zdobądź niezbędne informacje dotyczące Twojego pomysłu

III krok – wejdź na stronę glosujobo.olsztyn.eu i wypełnij wniosek on-line

Uwaga! Listę poparcia do wniosku również można złożyć on-line!