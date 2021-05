W weekend zatrzyma się czas

Spokojnie, to nie awaria! Uspokajamy wszystkich, którzy mogą poczuć się zaniepokojeni tym, że wskazówki zegara na ratuszowej wieży przez kilkadziesiąt godzin pozostaną nieruchome.

Prace konserwacyjne jednego z najsłynniejszych, olsztyńskich zegarów prowadzone są regularnie, aby utrzymać go w jak najlepszej kondycji. Zdarzają się także niespodziewane, wymuszone naprawy.

Tym razem wskazówki na tarczy umieszczonej na ratuszowej wieży zatrzymają się planowo. Wiekowy mechanizm co kilka lat wymaga gruntownego przeglądu i taki odbędzie się właśnie w najbliższy weekend.

- Będę musiał rozłożyć mechanizm, wyczyścić i złożyć na nowo - mówi zajmujący się ratuszowym zegarem zegarmistrz, Waldemar Porwal. - Te wszystkie oleje, mimo że są podawane bardzo regularnie, krzepną i tworzy się pewnego rodzaju skamielina. Zegary tego nie lubią, bowiem tworzą się opory, a to powoduje wypracowanie mechanizmu.

Wskazówki na ratuszowej wieży zatrzymają się w piątek (14 maja) późnym popołudniem. Prace mają potrwać także przez całą sobotę. Zegar zostanie ponownie uruchomiony po zakończeniu przeglądu.

Mechanizm olsztyńskiego zegara liczy około stu lat. Pochodzi z lat 20. XX wieku.