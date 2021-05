[Olsztyn] Straż Miejska odholowała kolejny wrak

Porzucone samochody stanowią duży problem, szczególnie wtedy, jeśli występuje problem z ustaleniem ich właściciela, a one same wrastają w krajobraz danej ulicy. Często się zdarza, że niektóre "bezpańskie" pojazdy stoją na często używanych parkingach, przez co znacznie utrudniają ruch. Tym razem auto stało w niezbyt ruchwliwym miejscu na ul. Bilitewskiego. Co się dzieje z takim pojazdem po odholowaniu?