Zamiast wycinać drzewa, możemy je sadzić

Trzy lata temu na ul. Antonowicza (os. Generałów) powstała aleja grusz. Głównymi inicjatorami tego projektu była rada osiedla Generałów we współpracy z Stowarzyszeniem Wzgórza Akademickie i Stowarzyszeniem Pro Patria. W akcji brali udział olsztyńscy radni, m.in. Krzysztof Kacprzycki, Mirosław Gornowicz i Tomasz Głażewski.

— Głównym inicjatorem akcji był ówczesny przewodniczący rady osiedla Krzysztof Kacprzycki, który przekonał inwestora budującego budynki naprzeciwko do zakupu tych drzew. Posadziliśmy je i cały czas o nie dbamy, chcemy żeby rosły i były ozdobą osiedla. Oczywiście jest to dużo pracy, należy je czasem podlewać, po samym posadzeniu poszło tam bardzo wiele litrów wody, jednak moim zdaniem było warto. — Radny Tomasz Głażewski nie ma żadnych wątpliwości. — Mimo tego, że są to grusze, to jest to gatunek dla celów ozdobnych. Drzewka są przystosowane do warunków miejskich, w których są narażone na wyższą temperaturę i mniejszą dostępność wody.

Wówczas posadzono 26 ozdobnych grusz, które sfinansował m.in wspomniany inwestor. Drzewa wymagały pielęgnacji, a zajmowali się nimi właśnie mieszkańcy osiedla Generałów, ci sami, którzy je sadzili.

Radny Głażewski wciąż myśli o sadzeniu nowych drzew. I szuka odpowiednich miejsc do przeprowadzenia podobnej akcji jak ta sprzed trzech lat.

— Posadzenie drzew w mieście wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym. Ja szukam miejsc, w których można posadzić drzewka. Szczególnie w południowych osiedlach, z którymi jestem związany, nieustannie szukam miejsc, w których nie ma w ziemi infrastruktury kolidującej i nie są przeznaczone na inwestycje. Takim przykładem jest park Zacisze ze zbiornikiem wodnym. A z racji tego, że park powstał niedawno, od strony ul. Bukowieckiego jest pusto. Tam jest miejsce, żeby posadzić rząd drzew — zauważa radny.

