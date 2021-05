Emerytury stażowe. Przywilej czy obowiązek?

Emerytury stażowe są jak bumerang, co rusz o nich głośno. Teraz sprawa wraca, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do realizacji tego pomysłu "jak najlepiej, jak najrozsądniej".

Czy będziemy mogli przejść na emeryturę nie tylko w zależności od wieku, ale też stażu pracy? To wcale niewykluczone po ostatnich deklaracjach prezydenta Andrzeja Dudy.

— Przed nami wyzwania, przed nami nie tylko dyskusje, ale przede wszystkim propozycja emerytury stażowej — podkreślił w ubiegły czwartek prezydent Andrzej Duda na pierwszym posiedzeniu powołanej przez niego Rady ds. Społecznych. — Właśnie wczoraj rozmawialiśmy o tym z panią prezes (z Gertrudą Uścińską, prezes ZUS).[i] I to na pewno jest temat, który muszę podjąć – nie mam żadnych wątpliwości. To już nie jest: czy chcę, czy nie chcę. Zobowiązałem się do tego, muszę go podjąć teraz, w drugiej kadencji, i chciałbym, byśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak ...