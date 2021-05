Spłyń Łyną przez Olsztyn

niezwykłe widoki i pozwala inaczej spojrzeć na nasze miasto.

Atrakcja skierowana jest do gości naszego miasta, ale mogą z niej skorzystać tez mieszkańcy poszukujący wrażeń i aktywności fizycznej. Spływy Łyna przez Olsztyn ruszą już w czerwcu.

- W każdą sobotę kajaki będą na Was czekać w okolicach zamku przy wodospadzie, czyli słynnej Niagarze - mówi dyrektor Biura Promocji i Turystki Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Otoliński. - Spływ do elektrowni na Łynie trwa ok. 90 minut. Kajaki będą dostępne w godzinach 9:00-18:00.

W pozostałe dni tygodnia kajaki można zarezerwować telefonicznie pod nr. 601-830-557. Ich liczba jest ograniczona.