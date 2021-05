Kolejne gwiazdy OGF

Organizatorzy festiwalu nie ustają w działaniach, by jak najlepiej przygotować zbliżające się wydarzenie. Z optymizmem patrzą w przyszłość, mając na uwadze zagraniczne doświadczenia z udziałem publiczności z Barcelony czy Liverpoolu.

- Nasze decyzje będą zgodne z rozporządzeniami, a wynikające z nich ewentualne modyfikacje będziemy na bieżąco Wam przedstawiać - informują organizatorzy. - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Na początek zdradzamy, że oprócz koncertów, strefy spotkań ekologicznych i mnóstwa atrakcji dla publiczności będącej z nami na żywo na festiwalu, część programu będzie również dostępna online, dzięki streamingowi.

Znamy już szereg gwiazd, które pojawią się w połowie sierpnia w Olsztynie. To m.in. Brodka , Zalewski, Muniek i Przyjaciele, Organek, Karaś/Rogucki czy Kwiat Jabłoni. Teraz do tego zestawu dołączają Margaret i Pezet.

Margaret to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, a zarazem jedna z najbardziej popularnych artystek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma pięć studyjnych albumów, w tym dwa - "Add The Blonde" (2014) i "Just The Two of Us" (2015) - nagrodzone platyną. W 2021 roku Margaret powróciła z nowym krążkiem "Maggie Vision", który z jednej strony jest wypadkową jej fascynacji hip-hopem i brzmieniami urban music, a z drugiej koniecznością opowiedzenia o ważnych rzeczach, jakie ostatnio działy się w jej życiu.

Pezet to jedna z czołowych postaci polskiego hip-hopu, współzałożyciel wytwórni płytowej Koka Beats, właściciel marki odzieżowej Koka oraz marki MAGENTA CBD. Paweł Kapliński, znany jako Pezet, na polskiej scenie pojawił się pod koniec lat 90. współtworząc z Onarem duet Płomień 81. Od debiutu nieustannie utrzymuje się w czołówce najważniejszych rodzimych raperów. Nieoczywiste decyzje artystyczne rapera oraz rekordy sprzedaży albumów sprawiły, że każde kolejne wydawnictwo Pezeta trwale zapisało się w historii hip-hopu. Muzyczny dorobek artysty to wydawnictwa pokryte złotem i platyną. Ostatni album Pezeta, "Muzyka Współczesna" z 2019, osiągnął status podwójnej platyny.

Olsztyn Green Festival

13-14-15 sierpnia 2021 Plaża miejska nad Jeziorem Ukiel w Olsztynie

ORGANIZATOR: Agora SA

WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta w Olsztynie