Od dziś każdy może zarejestrować się na szczepienie!

Do tej pory w Polsce wykonano 13 670 541 szczepień, co daje nieco ponad 3 650 000 w pełni zaszczepionych osób. Do tej pory mogliśmy się rejestrować w zależności od wykonywanego zawodu, lub wieku. Od dzisiaj każdy może zostać zaszczepiony, jest to szczególnie dobra wiadomość dla młodych osób które od dziś mogą się rejestrować na szczepienia.

Aby uzyskać odporność zbiorową należy zaszczepić około 70% populacji danego kraju. W Polsce to nieco ponad 26 mln osób, więc obecnie znajdujemy się na półmetku. W naszym kraju zdecydowanie częściej szczepią się kobiety niż mężczyźni, które przyjęły o ponad 2 mln dawek szczepionek więcej.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk na antenie radia RMF FM poinformował, że rząd planuje skrócenie czasu między dwoma dawkami szczepień. Drugą dawkę Pfizera i Moderny można będzie podać po 21 dniach, a AstryZeneki po 6 tygodniach.

