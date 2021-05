Wiosenne sadzenie i pomniki przyrody

Pierwsze tegoroczne drzewa już zostały posadzone - swoje miejsce znalazły na terenie Dajtek. Maj jest kolejnym z miesięcy, w którym pojawią się nowe nasadzenia.

- Wzdłuż starego przebiegu ul. Sielskiej, od dyskontu spożywczego, posadzonych zostało 59 klonów - mówi miejski ogrodnik Tekla Żurkowska. - To nasadzenia kompensacyjne, będące jednocześnie uzupełnieniem istniejącej tu alei drzew.

Na maj zostały zaplanowane dalsze nasadzenia, zlecone przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu. W różnych częściach Olsztyna - m.in. na Zatorzu, Likusach, Gutkowie i Pojezierzu - powinno pojawić się łącznie niemal 140 drzew.

Podczas kwietniowej sesji olsztyńscy radni podjęli decyzję o zdjęciu statusu pomnika przyrody z dwóch klonów w pobliżu Galerii Warmińskiej wchodzących w skład alei objętej ochroną. Z ekspertyz dendrologicznych wyraźnie wynika, że drzewa zamierają, nie rokuje szans na przeżycie, są zaatakowane przez szkodniki i pasożyty.

Jest jednak szansa, że w Olsztynie przybędzie pomników przyrody. Rozpatrywany jest właśnie wniosek

mieszkańców osiedla Podleśna o objęcie taką ochroną dwóch dębów z rejonu ul. Chełmińskiej.

- Jesteśmy w kontakcie z inicjatorami tego pomysłu - mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Zdzisław Zdanowski. - Wspólnie przeprowadzimy wizję lokalną, by ocenić drzew w całości. Pod uwagę weźmiemy m.in. obwód pnia, który dla dębów wynosi trzy metry.

Teraz na terenie Olsztyna są 34 pomniki przyrody. Wśród nich pojedyncze drzewa (28 sztuk), trzy grupy drzew, dwie aleje (42 sztuki drzew) oraz jeden obiekt przyrody nieożywionej (cztery głazy narzutowe przy ul. Obiegowej). Ostatni raz listę pomników przyrody rozszerzono w 2017 roku.

Przypominamy, że wraz z realizacją tramwajowej inwestycji teren niemal całego Olsztyna zostanie objęty programem nasadzeń. W ich wyniku posadzonych zostanie ok. 2,8 tys. nowych drzew.