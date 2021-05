Krzysztof Dąbkowski drugi w Polsce!

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło wyniki XI edycji konkursu. W finale zmagań wzięło udział 16 zwycięzców wojewódzkich etapów.- Już znalezienie się w gronie finalistów było dla mnie ogromnym honorem - powiedział dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Krzysztof Dąbkowski. - To wspaniałe uczucie, tym bardziej, że byłem oceniany przecież przez koleżanki i kolegów po fachu.Tytuł najlepszego bibliotekarza minionego roku trafił do Moniki Machowicz z Podkarpackiego Oddziału SBP. Trzecią pozycję zajął natomiast Marcin Duda, który reprezentował Opolski Oddział SBP.- Ten werdykt to potwierdzenie, że Krzysztof Dąbkowski jest znakomitym fachowcem - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, który zgłosił dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej do konkursu. - Bardzo gratuluję tego wyniku i dziękuję za dotychczasową pracę.Krzysztof Dąbkowski jest dyrektorem MBP w Olsztynie od maja 2012 roku.- Nasza biblioteka świetnie rozwija się pod rządami obecnego dyrektora - przyznaje dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Gabriela Konarzewska. - Ten laur jest jak najbardziej zasłużony.W minionym roku prezydent Olsztyna powołał Krzysztofa Dąbkowskiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.