OdkrywajWarmieiMazury Bezpiecznie i aktywnie odkrywaj przyrodę regionu

Urozmaicony krajobraz pojezierzy i wysoczyzn zachwyca niepowtarzalnymi widokami. Jeziora, puszcze i różnorodne enklawy natury stanowią siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt. Lasy zajmują ponad 30 procent powierzchni województwa. Główne kompleksy leśne to puszcze: Piska, Borecka, Romincka, Napiwodzko-Ramucka oraz Lasy Iławskie i Lasy Taborskie.

Cenne przyrodniczo miejsca chronią parki krajobrazowe i rezerwaty. Spośród ośmiu parków, które w całości lub częściowo znajdują się na obszarze województwa, największym jest Mazurski Park Krajobrazowy w jego południowej części. Obejmuje on całe jezioro Śniardwy i duże połacie Puszczy Piskiej. W jego granicach znalazła się też większa część malowniczej rzeki Krutyni, będącej popularnym szlakiem kajakowym. Więcej informacji: http://www.mazurskipark.pl/przewodnik/przewodnik.pdf

Na północno-wschodnim krańcu regionu utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, a na północno-zachodnim – Wysoczyzny Elbląskiej. W południowo-zachodniej części województwa można odwiedzić parki: Wzgórz Dylewskich oraz Welski, a także Górznieńsko-Lidzbarski, położony częściowo także w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. W większości w tym ostatnim leży Brodnicki Park Krajobrazowy. Z kolei Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego rozciąga się częściowo także w województwie pomorskim.

Liczba rezerwatów przyrody w regionie sięga aż 110, a są pośród nich takie rarytasy, jak Jezioro Łuknajno z jedną z największych w Europie kolonii łabędzia niemego (liczącą nawet 2000 osobników) czy Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, obejmująca cały bieg tej rzeki.

Wśród ponad 2500 pomników przyrody na Warmii i Mazurach najliczniejsze są imponujące wiekiem i rozmiarami drzewa. Jednym z najstarszych drzew w kraju jest „Dąb im. Jana Bażyńskiego” w Kadynach nad Zalewem Wiślanym. Jego wiek szacuje się na ok. 700 lat, a obwód pnia wynosi 990 cm.

W położonych kilka kilometrów od Olsztyna Kudypach utworzono Leśne Arboretum Warmii i Mazur. To jedyny w swoim rodzaju leśny park botaniczny. Do arboretum warto przyjechać, aby podziwiać piękno i różnorodność roślin drzewiastych, bo właśnie takie tutaj rosną. Znajdziemy tu ponad 1000 gatunków i odmian drzew i krzewów, z czego jedna trzecia rośnie w dziale flory polskiej, a pozostałe pochodzą z różnych zakątków świata (to m.in. ponad 30 gatunków klonów, 29 gatunków irg, liczne gatunki jałowców, świerków i jodeł). Część arboretum stanowi las naturalny z drzewami będącymi pomnikami przyrody. Dodatkową atrakcją jest tutaj lapidarium geologiczne, czyli plenerowy zbiór okazów skał z terenów regionu. Formuła działania arboretum umożliwia dorosłym i dzieciom obcowanie z przyrodą i poznawanie jej sekretów oraz relaks i wypoczynek na łonie natury. Więcej informacji: https://kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/arboretum1#.YHgovOgzZPY