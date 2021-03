Rozpoczynamy dystrybucję maseczek

Ze względu na wysokie statystyki zachorowań na koronawirusa, rząd postanowił wesprzeć nasz region dodatkowymi maseczkami, mającymi zabezpieczyć mieszkańców. Łącznie na Warmię i Mazury trafiło 5,7 mln maseczek, do Olsztyna ok. 650 tys.

Każdemu z mieszkańców przeznaczone są cztery maseczki. Będą rozdawane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

W Olsztynie dystrybucja odbędzie się głównie poprzez sklepy PSS Społem. Maseczki będzie można odbierać od wtorku do soboty między 12:00 a 18:00 (poza wskazanymi sklepami) w następujących miejscach:

* GAMA, Augustowska 3

* Werbena, Dworcowa 6a

* GAMA, Kasprzaka 8

* Bławatek, Bałtycka 35

* Irys, Katowicka 6 (sobota do 17:00)

* Niezapominajka, Jagiellońska 33

* Nina, 1-Maja 13 (sobota do 14:00)

* Jagiellończyka 22a (poniedziałek-piątek do 17:00, sobota do 12:00)

* Rogalik, Piłsudskiego2/8 (poniedziałek-piątek do 17:00, sobota do 14:00)

* Alfa, Towarowa 7 (poniedziałek-piątek do 17:00, sobota do 14:00)

* Aksamitka, Dubiskiego 43

* GAMA, Murzynowskiego 16

* Wilczyńskiego 8

* Kalina, Dworcowa 7a

* Ludwik, Okrzei 6 (sobota do 14:00)

* Wrzos, Morwowa 12

* Maczek, Wyszyńskiego 2a (sobota do 16:00)

* Malwa, Piłsudskiego 46

* NELA, Kołobrzeska 18 (sobota do 14:00)

* Bratek, Żołnierska 19

* Maciejka, Żołnierska 45

* Student, Prawocheńskiego 11 (sobota do 16:00)

* Miłek, Jagiellońska 68

* OSP Gutkowo (nowa remiza), Poranna 12

* Szkoła Podstawowa nr 18, Żytnia 71

Poza tym maseczki zostaną dostarczone do schroniska i noclegowni dla bezdomnych oraz jadłodajni Caritas. Będą je rozdawać także strażnicy miejscy odwiedzający koczowiska osób bezdomnych.

Przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, czyli zachowaniu dystansu oraz zasłaniania ust oraz nosa.