IMGW ostrzega: silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne na Warmii i Mazurach. Może spaść nawet 15 cm śniegu

Synoptycy wydali kilka ostrzeżeń dla naszego regionu.

Po pierwsze, prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, a lokalnie nawet do 15 cm.

Po drugie, synoptycy zapowiadają wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 40km/h, przejściowo do 50km/h, w porywach do 75km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Po trzecie, specjaliści z IMGW przed zawiejami śnieżnymi spowodowanymi opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.