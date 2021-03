Czy straż miejska odbierze telefon? [FELIETON]

Nie cierpię smrodu. Dlatego nienawidzę też smogu. Ale muszę z nim żyć po sąsiedzku. Nie pomaga nawet świadomość, że Warmia to nie Śląsk, a Olsztyn to nie Katowice. Że nie ma tu aż tylu kopcących kominów. Ale wystarczy jeden, żeby zatruć życie. I właśnie taki jeden, jak refren w piosence, kopci mi prawie pod oknem każdego dnia. Jeden jedyny komin umiejscowiony na dachu domu wielorodzinnego. Trudno więc złapać winowajcę, bo mieszkań pod tym kominem jest kilka. A w tłumie przecież łatwiej powiedzieć: „to nie ja, to on”.

Przez długi czas zaciskam zęby, tłumacząc sobie śmierdzący dym: że „ludzie biedni”, że „czasem trudno o porządny opał”. Że po sąsiedzku przemilczam temat, bo nie będę donosić. Kupuję nawet oczyszczacz powietrza, żeby w domu nie myśleć o smrodzie. Dlatego nawet, gdy widzę czarny śmierdzący dym lecący z komina, przymykam na niego oko. Choć wiem, że to nie w porządku, zakazane, a w dłuższym czasie nawet śmiertelne. O smogu powstało wiele prac naukowych. A dym z komina to przecież smog — tyle że skondensowany.

Ale pewnego dnia wieczorem, wracając do domu, smród uderza mnie w nos. Dosłownie! Myślę, że gdzieś się pali, bo tak „dawało czadu”. Zaczynam szukać ognia, żeby w razie czego wezwać pomoc. Ale wszędzie było cicho… Tylko z komina sąsiada bucha dym. Czarny, smolisty, gryzący w gardło i w oczy. Mam dość! Wyciągam telefon, żeby zadzwonić po straż miejską. A że nie znam na pamięć numeru, korzystam z wyszukiwarki. Pamiętam, że to trzy cyfry… Tylko jakie? Ale nawet Google może sobie tego przypomnieć. Kieruje mnie do sekretariatu. Cóż, dzwonię. Wita mnie automatyczna sekretarka, mówiąc, że o tej godzinie straż już nie pracuje. Że sekretariat czynny jest do piętnastej. Jasna sprawa, też czasem chcę być sekretarką… Nadal jednak, stojąc tak na ulicy w oparach dymu, nie mogę namierzyć numeru do straży. Takiego całodobowego, czynnego i w ogóle. Aż wstyd się przyznać, ale Google cały czas prowadzi mnie do sekretariatu... Specjalnie? Bo miarka się przebrała — chcę, żeby strażnicy przyjechali i zajrzeli do pieców, które podłączone są do kopcącego komina. Dzwonię więc do dyżurnego miasta z pytaniem, co robić. Ten rozkłada ręce, ale przynajmniej podaje mi numer do straży: 986. Radzi, że gdyby ktoś nie odbierał, mam dzwonić na 112. Z dymem z komina? Życiu przecież aż tak nie zagraża! Mówi, że tak. Że 112 połączy mnie z odpowiednią służbą.

Mam nadzieję, że jednak dodzwonię się do straży. Tylko że nadzieja, jak mówią, matką głupich. Pod 986 też nikt się nie zgłasza. Przez kilka minut mówi do mnie automatyczny sekretarz: proszę czekać. Po kilku minutach takiego monologu, decyduję się jednak na to 112. Z duszą na ramieniu, ale jednak. Bo niby gdzie mam dzwonić? Na policję? Komin to nie bandyta, choć uprzykrza życie. Dyspozytor wzywa jednak policję. Mundurowi przyjeżdżają po pewnym czasie, gdy delikwent już „nagrzał sobie w chałupie”. Ale przynajmniej mogę z gliniarzami chwilę sobie pogadać. Wyżalić się. Mówią mi jednak, że w kwestii kominów nie mają takich kompetencji jak straż miejska. I że, gdyby dym znowu buchał, mam dzwonić właśnie do kolegów po fachu. Teraz pytam: tylko jak wezwać tę straż miejską, skoro nie odbiera telefonu?

EDIT: Po kilku dniach znowu sąsiad daje czadu. Znów wieczorem. Dodzwaniam się do strażników za pierwszym razem, przyjmują zgłoszenie. Ale nie mam pojęcia, czy przyjechali. Pewnie sąsiad znów zdążył napalić sobie w mieszkaniu...

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl