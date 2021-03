Problemy z tramwajami? Ratusz odpowiada na nasze pytania

— Czy miasto zgodzi się na prośbę tureckiej firmy odnośnie aneksowania umowy? Jaki jest tego powód?

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Rozbudowa drugiej linii tramwajowej. Prezydent Olsztyna pisze do premiera — Tak, wyrazimy zgodę, bo rozumiemy sytuację, w jakiej znalazł się producent. Poprosił nas o czteromiesięczny aneks ze względu na problemy z pełnym skompletowaniem pojazdów. Powód nie jest zaskakujący - podobnie jak cały świat, tak i nasz producent boryka się z problemami związanymi z pandemią koronawirusa. Przerwany został łańcuch zaplanowanych dostaw, więc Durmazlar nie ma aktualnie wszystkich podzespołów.

— Czy doniesienia o problemach z wyższym poborem prądu są prawdziwe?

— Na razie nie wiemy, jaki jest pobór prądu. W ofercie jest deklarowany parametr, ale w trakcie homologacji nie jest to określane, więc my musimy go teraz zweryfikować. Ale na razie nie możemy tego zrobić, bo pobór można sprawdzić w określonych warunkach, m.in. szyny nie mogą być wilgotne, bo poślizg kół wypacza wynik.

— Co z wózkami skrętnymi? Ratusz mówił już o problemie, ale czego on konkretnie dotyczy?

— Wózki są obrotowe, zgodnie z deklaracją w ofercie. Ale dostawca z Bursy wskazuje, że aby tramwaj zachowywał skrajnie dynamiczną i poruszał się w sposób dopuszczalny, bez nadmiernych poziomych wychyłów, to skręt wózków musi być ograniczony mechanicznie. I teraz my sprawdzamy, czy takie rozwiązane może być zastosowane.

— Jakie są warunki serwisowania? Ile lat będzie obowiązywała gwarancja? Od którego momentu będzie obowiązywała?

— Zgodnie z umową mamy zapewnione serwisowanie tramwajów przez minimum 3 lata. Ponadto zamówiliśmy pakiet eksploatacyjno - obsługowy niektórych części zamiennych, które są narażone na uszkodzenia, czy też szybsze zużycie ze względu na czynniki zewnętrzne, to m.in. dodatkowe koła i obręcze, wkładki do pantografów itp. Gwarancja będzie obowiązywała od momentu zakończenia odbiorów technicznych każdego pojazdu.

— Czy możemy stwierdzić, że nie będzie problemów z ewentualną koniecznością dostawy części zamiennych i ich wymiany?

— Tramwaj to szkielet, który jest doposażany zgodnie z wymogami i potrzebami zamawiającego. Części zamienne nie leżą na sklepowych półkach. Do żadnego tramwaju. Po okresie gwarancji i po wyczerpaniu pakietu eksploatacyjnego będziemy mogli kupić poszczególne części lub ich zamienniki bezpośrednio u producentów.



PJ