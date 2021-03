AKCJA WODA - NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Dziś na łamach naszych mediów rusza AKCJA WODA . Skąd ten pomysł? Woda jest tak powszechna, że zdarza nam się ją lekceważyć. Zwłaszcza w naszym regionie mamy jej - zdawać by się mogło, pod dostatkiem. Jest naszą codziennością: kąpiele, gotowanie, pranie, pływanie… w końcu sami składamy się w 70% z wody! Nie ma drugiej substancji, która towarzyszyłaby nam w tak wielu czynnościach i od której bylibyśmy tak bardzo zależni. Właśnie dlatego o wodę musimy zadbać. Niewielu zdaje sobie sprawę, że Polska uznawana jest za kraj z deficytem wody! Podczas gdy średnio na każdego Europejczyka rocznie przypada ok. 4500 m3 wody, to w przypadku naszego kraju jest to ok 1500 m3 - trzy razy mniej! Podobny poziom reprezentują niektóre afrykańskie kraje jak np. Uganda i Nigeria.

Troska o cenną wodę zaczyna się od edukacji i uświadomienia, jak bardzo jej potrzebujemy. Od poznania, jakie są wody właściwości i jakie jest jej zastosowanie. Poza oczywistym stwierdzeniem, że potrzebujemy wody do życia, dla nas - mieszkańców Warmii i Mazur woda to esencja regionu! To ona nadaje mu charakter! To dla pięknych jezior przyjeżdżają do nas turyści. To tu czerpie się wodę wykorzystywaną w wielu zakładach przemysłowych. W końcu woda jest jednym z ważniejszych elementów koncepcji nowej, inteligentnej specjalizacji dla naszego województwa: Zdrowe życie.

Woda to również nasza kondycja i zdrowie, tak ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji. Jednym słowem: bez wody ani rusz! Dlatego powstała “AKCJA WODA”. Wraz z HarmonyH2O chcemy przede wszystkim pokazać, w jaki sposób dbać o wodę na co dzień. Przedstawimy też zdumiewające rezultaty, jakie można otrzymać, gdy nada się wodzie optymalne parametry. Nie zabraknie wątku gospodarczego, bo wiele firm z naszego regionu opiera swoją działalność właśnie o wysokiej jakości wodę.

Kolejne materiały sygnowane logo “AKCJI WODA” od dziś będą pojawiały się na łamach naszych mediów. Chcemy zaangażować wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur do udziału w niej - woda to nasza wspólna sprawa!

Jarosław Tokarczyk - Grupa WM

Jacek Zdrojewski - HarmonyH2O