Prosto z miasta: tak nas widzą, jak to widzą!

Tak mnie piszą, jak mnie widzą — można by określić to, co się dzieje w tak eksponowanym miejscu jak okolice przystanku kolejowego. Trudno mieć dobre zdanie o mieście, które toleruje coś takiego: brud, walające się śmieci i mało przyjemny zapach.

Liczymy, że właściwa instytucja jednak zainterweniuje i okolice dworca zalśnią czystością. Do tematu wrócimy.