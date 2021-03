Wracamy do tematu: Pirat drogowy uderzył w radiowóz. Nadal go nie złapano

Na olsztyńskim Zatorzu młody kierowca audi doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym samochodem policyjnym. Policja nadal szuka mężczyzny.

W nocy z soboty na niedzielę policyjni wywiadowcy jechali na olsztyńskim Zatorzu nieoznakowaną toyotą. Na ul. Sienkiewicza chcieli zatrzymać pirata drogowego. Za kierownicą audi siedział młody kierowca. Podczas próby zatrzymania doprowadził do zderzenia z radiowozem i uciekł.

Poszukiwania nadal trwają.

st, sierż. Andrzej Jurkun:

„W sobotę (27.02.2021) w nocy policjanci na jednym z parkingów w mieście zauważyli auto, za którego kierownicą siedział mężczyzna, którego rozpoznali z poprzednich interwencji i podejrzewali, że może nie mieć uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze postanowili wylegitymować kierującego, aby potwierdzić swoje przypuszczenia. Siedzący w aucie mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i dynamicznie ruszył z miejsca kontroli drogowej na skutek czego uderzył w policyjny radiowóz doprowadzając do kolizji drogowej i stwarzając swoim zachowaniem zagrożenie dla interweniujących policjantów. Mężczyzna odjechał w nieznanym kierunku. Policjanci o zaistniałej sytuacji poinformowali oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który w rejon zdarzenia wysłał policyjne patrole. Mimo przeszukania terenu za sprawcą zdarzenia, mężczyzna nie został zatrzymany. Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie i dotarcie do tego mężczyzny”.