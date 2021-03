Olsztyn zwalnia restauratorów z opłaty za alkohol

W imieniu klubu radnych KO, oraz klubu prezydenckiego uchwałę zgłosił radny Łukasz Łukaszewski z Koalicji Obywatelskiej.

- Chcemy skorzystać z możliwości jakie dał nam ustawodawca - referował radny Łukaszewski - Do tej pory zrobiło to już kilka miast i chcemy by Olsztyn do nich dołączył. Oczywiście ma to swoje konsekwencje w postaci zmniejszenia wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które będą niższe ok 270 000 zł.

Uchwała zakłada zwolnienie restauratorów z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ci przedsiębiorcy, którzy wnieśli należność jednorazowo otrzymają zwrot nadpłaconych środków.

- Chcemy wspomóc przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - przekonywał Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - wiemy jak ważne jest każde wsparcie, które ma na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej i ochronę miejsc pracy w branży gastronomicznej.

W przypadku tego projektu radni okazali się wyjątkowo zgodni. Za przegłosowaniem uchwały było dwudziestu trzech radnych, jeden się wstrzymał i jeden nie wziął udziału w głosowaniu.

- Gratuluję, za skorzystanie z możliwości które daje znowelizowana pod koniec stycznia ustawa o walce ze skutkami Covid 19 - mówił Radosław Nojman z klubu Prawa i Sprawiedliwości - Olsztyn pójdzie tą drogą, co Elbląg czy Ostróda. Ja też uważam, że należy tego dokonać. I to w części, a nie w całości.

Uchwała Rady Miasta wejdzie w życie dwa tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.