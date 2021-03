Olsztyn w strefie czerwonej

Od soboty zamknięte zostają hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny i korty tenisowe. Uczniowie z klas 1 – 3 znów przechodzą na zdalne nauczanie. Tego dowiedzieliśmy się w środę popołudniu (23.02.) na konferencji prasowej Ministra Zdrowia. Następnego dnia Prezydent Olsztyna zwołał sztab kryzysowy.

- Połowa testowanych w Olsztynie osób ma wynik pozytywny – mówiła Teresa Parys, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie - Na 24 próbki w 17 jest brytyjska odmiana wirusa Sars- CoV-2. Różni się tym, że jest dużo bardziej zaraźliwy i że chorują też dzieci.

Zapewne dlatego rząd podjął decyzje, że w naszym województwie musi wrócić zdalne nauczanie również wśród najmłodszych klas.

- Jesteśmy przygotowani do zdalnego nauczania, mamy je już przećwiczone, więc wszyscy wiedzą co mają robić i jak działać – mówiła Anida Samoraj, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Olsztynie – ponadto przez ten czas, gdy warunkowo uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół, regularnie wydawaliśmy decyzję o zamknięciach tych oddziałów, gdzie wystąpiły przypadki koronawirusa.

Obecnie w Olsztynie 2253 dzieci z miejskich szkół i przedszkoli ma nauczanie zdalne. Hybrydowa forma wprowadzona jest w 10 przedszkolach, 12 szkołach i w 1 zespole szkolno – przedszkolnym. Niestety, jak podkreślają służby sanitarne i mundurowe – wciąż jest sporo osób, które nie chcą przestrzegać przepisów.

- Trochę się przyzwyczailiśmy do funkcjonowania z pandemią i nie jesteśmy już tak zdyscyplinowani – podkreślał Robert Zalewski, zastępca komendanta miejskiego policji. – proszę jednak pamiętać, że brytyjska odmiana wirusa powoduje nagły wzrost zachorowań i jeśli nie będziemy przestrzegać zasady DDM – dezynfekcja, dystans, maseczka, wówczas skala – sytuacja będzie się pogarszać. A już teraz mamy w izolacji około 2500 osób.

- Nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych możemy tez zauważyć w komunikacji miejskiej. Niestety zdarzają się osoby, które jeżdżą bez maski. – mówił Marcin Szwarc, dyrektor Zadządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Aby mimo takich zachowań nie doszło do zwiększenia zakażeń, miejski przewoźnik wdraża szereg procedur.

- Autobusy i tramwaje są codziennie dezynfekowane środkiem bakterio i wirusobójczym i co kilka dni dodatkowo je ozonujemy – podkreślał Jerzy Roman, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.

Nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych ma swoje konsekwencje - Niestety obserwujemy reinfekcje – dodała Teresa Parys – osoby, które chorowały wiosną lub latem ubiegłego roku, a jeszcze nie są zaszczepione, ponownie przechodzą koronawirusa.

Obecnie w Olsztynie zaszczepionych zostało 24 tysiące osób. - Ponad 70 osób skorzystało z transportu na szczepienia – podała Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

W tych najważniejszych obszarach, związanych z funkcjonowaniem miejskich spółek, które dostarczają nam wodę i ciepło – wszystko jest pod kontrolą. MPEC ma już doświadczenie w koszarowaniu pracowników odpowiedzialnych za ciepło i jeśli będzie taka konieczność jeszcze w trakcie trwania sezonu grzewczego jest w stanie w ciągu 5 godzin znów wprowadzić taki system, który zagwarantuje mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła. Gotowe są także miejsca do kwarantanny zbiorowej, a Wydział Zarządzania Kryzysowego ma zapas maseczek, płynów i środków do dezynfekcji.

- Wciąż czekamy na rozporządzenie, ponieważ informacje, które wczoraj (24.02.) usłyszeliśmy wymagają doprecyzowania. – mówił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna – niemniej jestem spokojny o to, że wszystkie służby działają jak należy. Dziękuję wszystkim za wykonaną pracę i apeluję do mieszkańców o zachowanie reżimu sanitarnego, żebyśmy mogli jak najszybciej uporać się z pandemią i jej skutkami.