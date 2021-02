Pierwszy dzień lockdownu na Warmii i Mazurach

Dziś pierwszy dzień przywróconych ograniczeń spowodowanych liczbą zakażeń koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim. Co trzeba wiedzieć?

Według ostatnich danych w naszym województwie. stwierdzono 943 przypadki nowych zakażeń . 135 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 248 osób.

Jakie ograniczenia od 27 lutego?

— Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń. W wojewódzkie warmińsko-mazurskim

- wracamy do nauczania zdalnego w klasach 1-3,

- zamykamy: hotele, galerie handlowe, kina teatry, muzea, galerie,

- zamknięte będą również baseny i korty tenisowe

- zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe obostrzenia będą obowiązywały dwa tygodnie, do 13 marca. Najprawdopodobniej przesunięte zostaną matury próbne.

Nowe zasady zakrywania ust i nosa

Od soboty w przestrzeni publicznej możemy zakrywać się wyłącznie maseczkami. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan czy przyłbic (te ostatnie tylko wraz z maseczkami).

Jeżeli chodzi natomiast o same maseczki to początkowo rząd miał zamiar wprowadzić obowiązek noszenia specjalistycznych, ale uznał, że mogłoby to spowodować gwałtowny wzrost ich rynkowych cen i póki "można" nosić każdy rodzaj maseczek ochronnych.

A tak wygląda pierwszy dzień "starej na nowo" rzeczywistości w Olsztynie: