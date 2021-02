Kiedy poznamy wykonawcę przebudowy Uranii?

Choć do przebudowy olsztyńskiej Uranii jeszcze daleko, to już 12 marca mija termin składania ofert firm zainteresowanych wykonaniem prac. Czy wpłynęły jakiekolwiek?

Miasto podpisało umowę na dofinansowanie, a za niemal trzy lata mamy ujrzeć praktycznie nowy i nowoczesny obiekt. Z dotychczasowego obiektu pozostanie praktycznie jedynie szkielet, co pozwoli zachować charakterystyczny, historyczny kształt. Reszta zostanie wybudowana od podstaw. Ponad 131,5 miliona złotych to wartość wsparcia z kasy Unii Europejskiej, z jakiego Olsztyn skorzysta, realizując przebudowę Uranii.

Co z ofertami? Zbliżające się prace mają kosztować ok. 190 mln złotych. Aby uzyskać tak znaczące dofinansowanie niezbędne były rozmowy z Komisją Europejską. Wkład własny też już jest, bo Olsztyn niedawno sprzedał atrakcyjną działkę przy ul. Głowackiego. Niebawem (bo zostały nieco ponad dwa tygodnie) kończy się czas na składanie ofert od potencjalnych wykonawców. Do tej pory...

— Oferty jeszcze nie wpłynęły, ale nie jest to dla nas zaskoczeniem — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie. — Bo firmy często czekają ze złożeniem ofert do końca — dodaje.

Przypominamy, że jednym z kryteriów przetargowych jest „przejęcia ryzyka przez wykonawcę”. To aż 17 punktów w skali. Polega to na tym, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności, to wykonawca zobowiązuje się do ich pozbycia na własny koszt. Zagwarantowanie okresu dodatkowej rękojmi da potencjalnemu wykonawcy 10 punktów, a równo po 2 punkty można zdobyć za doświadczenie kierownika budowy w stawianiu podobnych obiektów i wykonanie nowej kopuły zgodnie z PFU. Liczy się też rozszerzona gwarancja na urządzenia, za którą przewidziano 8 punktów, ale najważniejsza jest tutaj cena — za nią przewidziano aż 60 punktów w skali.

Ponadto potencjalni wykonawcy muszą zabezpieczyć ofertę wadium wynoszącym 2 miliony złotych.

Wizja nowej Uranii została wskazana w ogólnopolskim konkursie architektonicznym. Komisja w marcu 2016 roku zdecydowała, że najlepszą koncepcję przygotowali olsztynianie z Urban Architect. I to właśnie ta pracownia przygotowała projekt, który teraz będzie realizowany.

Nowa Urania ma się kojarzyć z szeregiem nowoczesnych rozwiązań, więc w głównej bryle powstanie wielofunkcyjne boisko, wykorzystywane m.in. w rozgrywkach siatkarskich, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsalu, czy boksu. Co ważne, będzie zlokalizowane niżej, niż obecne, a widownia ma liczyć 4045 miejsc. Z tą bryłą połączona zostanie kolejna, mniejsza. W niej znajdziemy już salę treningowo-rozgrzewkową z miejscami na widowni dla 500 osób, salę podnoszenia ciężarów, judo, siłownię oraz zaplecze sanitarno–szatniowo-rehabilitacyjne z pomieszczeniami dla zawodników, sędziów, trenerów, cheerleaderek, czy dziennikarzy. Ale nie zapomniano też o fanach zimowych atrakcji, bo poza przebudową hali w projekcie znalazło się miejsce dla budowy lodowiska zewnętrznego.

Główna kopuła będzie wyposażona w nowe elementy paneli akustycznych i oświetlenia, przydatnymi również podczas organizacji imprez kulturalnych. Z kolei zaplecze konferencyjne służyć będzie organizacji kongresów, wystaw czy szkoleń. Ta bryła budynku to także główne wejście. Znajdzie się tu również restauracja. Przy holu zostanie urządzone miejsce na wypożyczalnię łyżew i rolek stanowiącą zaplecze dla użytkowników zadaszonego lodowiska-rolkowiska, zlokalizowanego od strony al. Piłsudskiego. Pomiędzy obiema bryłami zaplanowano też ściankę wspinaczkową.

Na nowym parkingu podziemnym przewidziano punkty do ładowania pojazdów elektrycznych. Oprócz niego do dyspozycji kierowców zostanie oddany parking naziemny na 274 miejsca. Powstaną także drogi dojazdowe, ścieżka rowerowa i chodniki. Uporządkowana zostanie zieleń wokół hali. Całość została zaprojektowana z myślą o przystosowaniu hali do potrzeb niepełnosprawnych.

