Tunel pod torami trzeba było podeprzeć stemplami

Kolejarze znowu przesunęli termin otwarcia ofert w przetargu na przebudowę układu torowo-peronowego na stacji Olsztyn Główny wraz z przejściem podziemnym łączącym dworzec z Zatorzem. Tym razem chętnych mamy poznać 19 marca. Powód?

— Ze względu na dużą liczbę pytań od potencjalnych oferentów zainteresowanych przetargiem, które uszczegóławiały techniczne aspekty zamówienia i uzupełnienie dokumentacji — tłumaczy Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przypomnijmy, że szacunkowa wartość projektu przebudowy stacji Olsztyn Główny, inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych, to ponad 200 mln zł. Część tych pieniędzy pochłonie budowa nowego przejścia podziemnego o długości ok. 140 metrów, które połączy stację z ul. Marii Zientary-Malewskiej. Kolejarze planują zakończenie inwestycji na 2023 rok.

Tymczasem w tunelu dworcowym pojawiły się stemple, które podpierają sufit. Czyżby groził zawaleniem? Kolejarze uspokajają...

— Na stacji w Olsztynie można bezpiecznie korzystać z tunelu — zapewnia Martyn Janduła. — Uszkodzenia tynku na suficie spowodowane przez wodę zabezpieczono i wygrodzono teren pod nimi. Prace przy odpowiedniej temperaturze będą miały charakter utrzymaniowy. W tym roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji stacji Olsztyn Główny i przebudowa tunelu oraz wydłużenie w kierunku Zatorza.

Wcześniej, bo 15 marca, powinniśmy poznać firmy, która chcą zbudować nowy dworzec w Olsztynie, ale nie ma pewności, że tak się stanie, bo to już kolejny termin otwarcia ofert. Także w tym przypadku powodem zwłoki są pytania od potencjalnych wykonawców. Dworzec ma kosztować ok. 76,2 mln zł, z czego ok. 30 mln zł to dofinansowanie unijne. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych PKP planuje w połowie tego roku. Kolejarze zakładają, że zakończenie budowy dworca i udostępnienie go podróżnym będzie możliwe pod koniec 2022 roku.

am