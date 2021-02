Warmia i Mazury w czerwonej strefie? Dziś poznamy listę obostrzeń

Jak z kolei wynika z nieoficjalnych informacji Polsat News - rząd wprowadzi tzw. regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały na obszarach, gdzie w ostatnim czasie było najwięcej zakażeń, czyli między innymi w naszym województwie. W grę wchodzi m.in. zamknięcie hoteli. Szczegóły zmian przedstawi dziś (środa) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Brytyjska mutacja koronawirusa Na Warmii i Mazurach liczba zakażeń rośnie z dnia na dzień. Wiadomo już, że przyczyną skoku zakażeń jest brytyjski wariant koronawirusa, który pojawił się w naszym regionie.

Przypomnijmy, olsztyński sanepid przebadał w swoim laboratorium 24 próbki, pobrane od chorych pacjentów m.in. z Olsztyna, powiatu olsztyńskiego, Elbląga i Ostródy. — W 17 przypadkach mamy potwierdzenie brytyjskiego szczepu wirusa, a więc w 70 proc. przyczyną zachorowań była brytyjska mutacja wirusa, który dużo łatwiej się szerzy. I podejrzewam, że to, co się teraz dzieje w naszym województwie to jest efekt rozprzestrzenienia się tej formy wirusa — mówi Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski inspektor sanitarny.