Zaginieni poszukiwani przez warmińsko-mazurską policję [ZDJĘCIA]

Emilia wyszła z domu w 1975, ale rodzina zgłosiła jej zaginięcie dopiero po 32 latach, Jolanta ze skręconą kostką jechała do lekarza, ale nigdy nie dotarła do przychodni, Paweł 20 lat temu wyszedł od babci i słuch po nim zaginął. Przedstawiamy zaginionych poszukiwanych przez policję z Warmii i Mazur.

Paweł Wiktorko był studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 10 października 2000 roku 20-letni wówczas chłopak odwiedził swoją babcię. Wyszedł około 11 i miał wrócić do domu, ale rodzina i bliscy już więcej go nie zobaczyli/

Emilia Nawrocka wyszła z domu w lutym 1975 roku, mając wówczas 40 lat. Kobieta przez lata nie nawiązywała kontaktu z bliskimi, jednak dopiero po latach, bo w 2007 roku, rodzina pani Emilii zgłosiła jej zaginięcie. W tej chwili kobieta jest już około 85-letnią staruszką.

Według informacji przekazanej przez portal "Zaginieni przed laty" Jolanta Ciechanowicz z Olsztyna zaginęła ponad 18 lat temu. 15 czerwca 2002 roku bliscy widzieli 22-letnią wówczas kobietę po raz ostatni. — Wyszła z domu przy ul. Gronowej na Dajtkach, w którym wspólnie z mężem i dwuletnią córką wynajmowali stancję. Jechała autobusem do lekarza na ul. Dworcową, bo skręciła kostkę — informuje portal. Jolanta nigdy nie dotarła do przychodni, a rodzina do dziś nie wie, co się z nią stało. Zaginiona skończy w tym roku 41 lat.

Lista zaginionych poszukiwanych przez warmińsko-mazurską policję jest bardzo długa – aktualnie liczy ponad 40 nazwisk.

Czy rodziny zaginionych jeszcze kiedyś zobaczą swoich bliskich? Albo chociaż poznają ich losy?

Jeżeli posiadasz informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanych, zgłoś się do najbliższego komisariatu, zadzwoń pod 997 lub 112, albo skorzystaj z formularza, znajdującego się na www.zaginieni.policja.pl

Listę wszystkich zaginionych z województwa warmińsko-mazurskiego, jak i całej Polski znajdziesz na www.zaginieni.policja.pl