Kto za sterami biznesu na Warmii i Mazurach?

— Niedługo młodzi ludzie staną przed wyborem kierunku studiów. Które zawody, zważywszy też ten trudny czas, w którym obecnie żyjemy, są dziś na topie, które najbardziej perspektywiczne?

— Wobec doświadczeń tej rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować, trudno jest mówić o pewnikach, o tym co na pewno w przyszłości się zadzieje. Jedno jest pewne pandemia zmieniła rzeczywistość i jeżeli wrócimy do normalności, to ją też musimy zredefiniować. I na pewno nie będzie to sytuacja, jaką pamiętamy sprzed pandemii. Zmienili się konsumenci, zmienili się producenci, przedsiębiorcy musieli zaadoptować się do nowych warunków, do nowej rzeczywistości. Gospodarka odczuwa kryzys, pandemię, to wszystko skutkuje tym, że rynek pracy też się zmienił. Oczywiście pojawią się i już się pojawiają zapotrzebowania na nowe zawody i kompetencje. A z drugiej strony zmiana na rynku pracy będzie również dotyczyła form współpracy pracodawcy z pracownikiem. To także się zmieniło się i utrwala, jak chociażby elastyczne formy zatrudnienia czy home office. Co jest pewne? To rewolucja w zakresie pracy zdalnej i pracodawcy z pewnością oczekują od pracowników kompetencji cyfrowych. Tryb home office, zmiana tradycyjnego pojęcie wyjścia do pracy , to z nami pozostanie, bo ten system się sprawdził, zarówno w kontekście ograniczenia kosztów infrastruktury, ale również sprawnej optymalizacji realizacji zadań przez pracowników w systemie zdalnym. A więc kompetencje cyfrowe. W gronie już najbardziej poszukiwanych pracowników są i pozostaną specjaliści do spraw e-commerce. Większość przedsiębiorstw zaadoptowała tę formę funkcjonowania na rynku i z pewnością będzie ją utrwalała. Bez wątpienia pandemia przyspieszyła proces automatyzacji. Digital managerów z wąskim zakresem specjalizacji z pewnością będzie potrzeba rynku. Bardzo oczekiwani i poszukiwani są obecnie managerowie z szeroko rozumianymi umiejętnościami zarządzania ryzykiem w organizacjach. Bo to, co zaskoczyło wielu przedsiębiorców to turbulentne otoczenie. Umiejętności analityczne, kreatywne, nieszablonowe myślenie zawsze były w cenie, a już szczególnie teraz w tak niepewnych czasach. Myślę, że młodzi ludzie myśląc o wyborze studiów, powinni rozpatrywać te kierunki, które ich interesują z tytułu pasji, umiejętności, ale oczywiście trzeba też brać pod uwagę potrzeby rynku.

— Według pani, w jakim kierunku powinny rozwijać się Warmia i Mazury, czy może powinniśmy mocniej postawić na turystykę, rozwijać kolejne nasze inteligentne specjalizacje?

— Jestem przekonana, że Warmia i Mazury z uwagi na swoje unikatowe walory przyrodnicze są zobowiązane, żeby nie powiedzieć skazane do rozwoju turystki. Jednak w zasadzie nie tyle kreowania opowieści o strategii i rozwoju tejże turystki, a do realizacji konkretnych działań. A które po pierwsze spowodują, że zdefiniujemy ten produkt, jakim jest oferta turystyki Warmii i Mazur, jakie mamy usługi w sezonie, a jakie poza nim. Co możemy zaoferować turyście, który przyjeżdża do nas na kilka dni, a co jeżeli będzie chciał spędzić u nas dwa tygodnie. Wydaje się, że las woda to już z mało. Turystyka to wiele rynków, wiele biznesów i jeżeli zaczniemy współpracować, kooperować, to z pewnością turystka ma szansę się rozwijać. Szczególnie w tej pocovidowej rzeczywistości nasz region jest i będzie atrakcyjny dla turystów z różnych regionów Polski.

— A co z biznesem?

— Warmia i Mazury to bardzo przyjazny region do rozwoju biznesu i do inwestycji. Jest tutaj miejsce i myślę, że wręcz naszym obowiązkiem jest, żeby tworzyć tu przyjazne otoczenie dla nowoczesnego przemysłu, czystego przemysłu. O ile oczywiście będziemy chcieli realizować strategię Zielonego Ładu, a powinniśmy, bo to w zasadzie jest przyszłość. Dlatego być może jest to dobry czas do zmodyfikowania strategii rozwoju regionu, nastawienia się na ten czysty regionalny przemysł. A zatem turystka tak i nowy, czysty przemysł, zdecydowanie tak.

— Trwa konkurs „Sternik. Cała naprzód ” organizowany przez BGK, w którym mają zostać wyłonione firmy, samorządy, organizacje dobrze radzące sobie na rynku mimo kryzysu spowodowanego przez pandemię.

— To wspaniała inicjatywa, której UWM jest partnerem. Bo chodzi o pokazanie liderów, tych którzy potrafią radzić sobie w kryzysie. I niech z tych ich doświadczeń korzystają inni, niech się uczą tych dobrych praktyk.