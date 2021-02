Walczą o czyste powietrze [VIDEO]

Czyste powietrze jest ważne dla nas wszystkich, a dla Lidzbarka Warmińskiego, który za chwilę będzie uzdrowiskiem, to sprawa priorytetowa. Nie dziwi więc, że miasto weszło do programu "Czyste powietrze". Teraz odwiedził je minister Bartłomiej Orzeł.

Program "Czyste powietrze" ma teraz uproszczone procedury, które mają zachęcić do korzystania z dawanych możliwości. Jego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawienie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w całym kraju.

Do programu przystąpił już Lidzbark Warmiński, a 17 lutego miasto odwiedził Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze", który rozmawiał z burmistrzem Jackiem Wiśniowskim między innymi o formach i zakresie wsparcia z programu Lidzbarka Warmińskiego i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jak się okazuje, zainteresowanie programem w naszym regionie jest bardzo niskie w porównaniu do innych samorządów gminnych w kraju, bo wynosi mniej niż 15%. Dla porównania, najaktywniejszy region — świętokrzyskie — wykazało zainteresowanie gmin na poziomie 65%. Sporo więc nam brakuje.

— W województwie warmińsko-mazurskim jakość powietrza była zawsze wyższa i stąd być może ten problem jest odbierany jako mniej palący. Niemniej jednak duże znaczenie ma zaangażowanie samorządu na poziomie wojewódzkim. Jestem przekonany, że gminy Warmii i Mazur szerzej zaangażują się w realizację programu "Czyste powietrze" — powiedział minister Bartłomiej Orzeł.

Jakie możliwości daje wspomniany projekt "Czyste powietrze"?

Przede wszystkim skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych pieców na paliwo stałe — na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dopłatę mona otrzymać również na: instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną oraz ocieplenie domu, wymianę okien i drzwi.

O jakich dotacjach mowa? Wysokość wsparcia może wynosić do 30 tysięcy złotych dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych.

Lidzbark Warmiński przystąpił do programu już 20 stycznia, kiedy to burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

— Rządowy program "Czyste powietrze" w swojej drugiej odsłonie położył duży nacisk na współprace z samorządami — powiedział burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. — W naszym urzędzie jest już punkt konsultacyjno-informacyjny do spraw tego programu. Zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Chętnie poradzimy i pomożemy w wypełnianiu dokumentów do aplikowania o środki.

W Lidzbarku Warmińskim rządowy program "Czyste Powietrze" to nie jedyne źródło finansowania wymiany pieców.

— Nadal prowadzimy nasz gminny program dotacji, z którego osoby indywidualne mogą otrzymać 3000 złotych, a wspólnoty 6000 zł. To pieniądze przeznaczone na kupno kotłów nowej generacji, a także przyłącza do centralnego ogrzewania systemowego. Planujemy także połączenie naszych dotacji z programem rządowym, dzięki czemu zmniejszy się wkład własny wymagany od mieszkańców — wyjaśnił Jacek Wiśniowski.

— Lidzbark Warmiński jest jednym z liderów województwa jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza i cieszę się, że pan burmistrz zadeklarował, że w kolejnych latach program "Czyste powietrze" będzie mógł być połączony ze środkami miejskimi. Osiągniemy efekt synergii — dodał minister Bartłomiej Orzeł, który wspomniał także o stu milionach złotych dla samorządów gminnych na promocję programu "Czyste powietrze, przeznaczonych między innymi na prowadzenie punktów informacyjnych — gminy mogą uzyskać na ten cel 30 tys. złotych w skali roku.

— Oprócz tego wprowadziliśmy system zachęt dla gmin poprzez milionową nagrodę, która przypada na każde województwo. I właśnie z tych środków na promocję i z tego miliona złotych, który trafi do najbardziej aktywnych gmin, jest szansa, żeby do województwa warmińsko-mazurskiego trafiło blisko 4,5 miliona złotych. Jeżeli oczywiście wszystkie gminy podpisałyby porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Ewa Lubińska