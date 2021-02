W marcu próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca.

Harmonogram:

Udostępnione zostaną także materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych:

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.