Łęgucki Młyn nadal na sprzedaż

Urokliwe położenie nad jeziorem w lesie, dobry dojazd do drogi wojewódzkiej, ogromny potencjał turystyczny, niebanalna historia – to tylko cześć atutów nieruchomości, którą Powiat Olsztyński ponownie wystawił na sprzedaż.

Mowa o byłym ośrodku wypoczynkowym w Łęguckim Młynie w gminie Gietrzwałd, zajmującym prawie 7,5 ha. Na terenie działki znajdują się budynek hotelowo-gospodarczy „Czajka” (powierzchnia użytkowa 337,24 m2), budynek mieszkalny „Słowik” (80,29 m2), budynek hotelowy „Orlik” (597,60 m2), budynek willowy „Mewa” (322,41 m2), budynek gospodarczy - wartownia, bar, biuro (80,00 m2), budynek gospodarczy o drewnianej konstrukcji (51,00 m2), budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej (72,00 m2), wiata – grzybek oraz wiata z kominkiem, budka wartownicza przy wjeździe do ośrodka, dwa pomosty spacerowe przy brzegu jeziora, kort tenisowy. Do tego dwie studnie głębinowe, osadnik na nieczystości i dwa zbiorniki podziemne na paliwo. Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną obejmującą sieci: wodociągową – zasilaną z własnego ujęcia i hydroforni, elektroenergetyczną, kanalizacyjną – szambo, c.o. i c.w. z kotłowni lokalnej.

- To miejsce z ogromnym potencjałem, dlatego zależy nam na jego sprzedaży komuś z dobrym pomysłem. Komuś, kto może tchnąć w nie nowe życie, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego naszego powiatu. Historia w tle ze spędzającymi tu wolny czas dygnitarzami PRL-u dodaje na pewno smaczku tej nieruchomości, aczkolwiek samo położenie nad jeziorem, pośród lasów, w czystej okolicy, a jednocześnie w odległości zaledwie 30 km od Olsztyna to największe atuty Łęguckiego Młyna – ocenia Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Nieruchomość jest położona na terenie obszaru chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz w obszarze ptasim Natura 2000 – Dolina Pasłęki i obszarze siedliskowym Natura 2000 – Rzeka Pasłęka. Poza tym częściowo znajduje się w granicach rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce. 5 ha działki zajmuje las, a prawie 1,5 ha to grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Otoczenie stanowią tereny leśne, brzeg jeziora Łęguty oraz w oddali zabudowane grunty wsi Łęguty.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast wskazanie wykorzystania działek pod usługi turystyczne i sportowe.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Łęguckiego Młyna. Cena wywoławcza wynosi 3,5 mln zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 350 tys. zł, tak by 23.02.2021 r. środki znajdowały się na koncie Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Przetarg odbędzie się 1.03.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie starostwa przy pl. Bema 5 w Olsztynie.