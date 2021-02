Nadciąga trzecia fala pandemii?

Czy czeka nas trzecia fala pandemii? Mamy wzrost zachorowań na Covid19. I to bardzo zaniepokoiło ministra zdrowia, szczególnie, że od piątku została zniesiona część obostrzeń, a jak pokazują doświadczenia, to woda na młyn dla koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia dzienne raporty o liczbie nowych zakaże koronawirusem publikuje o godz. 10.30. Wczoraj jednak minister zdrowia Adam Niedzielski trzy godziny wcześniej na swoim koncie na Twitterze podał najnowsze dane. Dlaczego? — Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik — 5 tys. 178 nowych zakażeń — jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu - napisał na Twitterze minister Niedzielski. — Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając poświąteczną anomalię) jest dodatni.





PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Koronawirus: Duży wzrost zakażeń w regionie. Najwięcej w Olsztynie Przed trzecia falą ostrzega też prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. Covid-19. To, że mamy wzrost zakażeń, minister Niedzielski sygnalizował już na konferencji w minioną niedzielę. Mówią o tym, też sami lekarze, choćby lekarze rodzinni, którzy znowu kierują coraz więcej osób na pobranie wymazu w kierunku koronawirusa. — Dziś wystawiłam siedem skierowań, a w ostatnich dwóch tygodniach to było jedno, dwa skierowania dziennie— powiedziała nam Ewa Zakrzewska, lekarz rodzinny z Olsztyna. — Choć trudno oczywiście przewidzieć, czy te wszystkie przypadki się potwierdzą.

Zdaniem prof. Horbana, jeżeli będziemy mieli nieszczęście, to za dwa tygodnie możemy spodziewać się bardzo dużego wzrostu zachorowań, mniej więcej takiego, jak jest teraz w Czechach. A u naszych sąsiadów sytuacja epidemiologiczna jest bardzo ciężka.

O ile w Polsce obecnie na milion mieszkańców codziennie przypada 146,5 nowych przypadków zakażeń, w Czechach w ostatnich siedmiu dniach liczba ta wyniosła aż 713. Dlatego od poniedziałku na dwa tygodnie Czesi wprowadzili kolejny stan wyjątkowy. Obowiązuje na terenie całego kraju. Zamknięte są restauracje, bary i sklepy z wyjątkiem tych, które oferują artykuły pierwszej potrzeby. W trzech powiatach z największą liczna zachorowań obowiązuje zakaz przemieszczania się poza określonymi przypadkami jak praca czy nauka.

Eksperci tłumaczą, że konsekwencje luzowania, łagodzenia obostrzeń zwykle pojawiają się z poślizgiem, około 10 -14 dni. Dlatego jest za wcześnie, by wzrost zachorowań składać na karb nieodpowiedzialnego chociażby zachowania turystów w Zakopanem, czy otwartych stoków narciarskich, kin lub teatrów.

Niemniej, jeśli tendencja się nasili, liczba zachorowań zacznie zbliżać się w okolice 10 tysięcy dziennie, to w ciemno można obstawiać, że czeka nas krok wstecz, gdy chodzi o luzowanie obostrzeń. Trzeba się liczyć z powrotem obostrzeń. I wcale niewykluczone, że będziemy mieli tu do czynienia z tzw. regionalizacją.

— Bardzo możliwe, że będziemy wracali do systemu regionalizacji. To jest cały czas rozważane — powiedział wczoraj prof. Horban, dodając, że kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.

Niewykluczone, że tą regionalizacja zostaną dotknięte Warmia i Mazury, bo do niedawna byliśmy zieloną wyspą, dziś jesteśmy czerwoną, gdy chodzi o zakażenia koronawirusem. Mamy w regionie wzrost zachorowań, choć — jak mówi Janusz Dzisko, dyrektor WSSE — trudno powiedzieć, czy to trzecia fala. W przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli, czy na Warmii i Mazurach mamy już brytyjską odmianę koronawirusa, bardziej zaraźliwą. — Szkolimy naszych pracowników w sekwencjonowaniu genomu wirusa. Badania będą wykonywane w naszym laboratorium — mówi dyrektor Dzisko. — Choć patrząc na to, co się dzieje, że liczba zakażeń rośnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że wirus brytyjski u nas jest.

Byłoby dużo łatwiej, gdy były szczepionki i mielibyśmy dużo więcej zaszczepionych osób. Do tej pory w Polsce zostało wykonanych 2 159 146 szczepień: 1 500 911 pierwszą i 658 235 drugą dawką. W ciągu ostatniej doby podano 34 636 dawek szczepionki, w tym 2406 na Warmii i Mazurach, to więcej niż na Pomorzu i aż dwa razy więcej niż na Podlasiu. Pod względem liczby wykonanych szczepień nasz region był na 6. miejscu w kraju. Jednak dotychczas na Warmii i Mazurach zostało zaszczepionych tylko 73,3 tys. osób, w tym drugą dawka zaledwie 21,5 tys. osób. Zdaniem ekspertów, odporność populacyjną uzyskamy pod warunkiem, że zaszczepi się od 40 do 70 proc. Polaków, zatem długa droga jeszcze przed nami. A to oznacza, że jeszcze długo nie zdejmiemy maseczek.

Andrzej Mielnicki