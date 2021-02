Katolicy posypują głowy popiołem. Dziś początek Wielkiego Postu

W środę popielcową 17 lutego 2021 roku w Kościele katolickim rozpoczyna się okres wielkiego postu. Czas czterdziestodniowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. We wszystkich kościołach archidiecezji warmińskiej odbędą się msze święte z obrzędem posypania głów popiołem. Centralna msza św. w archidiecezji warmińskiej będzie miała miejsce w katedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 12.00. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.

W związku z pandemią koronawirusa Kongregacja ds. kultu bożego i dyscypliny sakramentów wydała notę określającą procedury, których kapłani na całym świecie mają przestrzegać przy obrzędzie posypania głów popiołem w środę popielcową. Instrukcja wskazuje, że po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu ich wodą święconą w milczeniu, kapłan zwraca się do obecnych, recytując jeden raz formułę, którą znajdujemy w Mszale Rzymskim: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan oczyszcza ręce, zakłada maskę ochronną, zasłaniając usta i nos, i posypuje głowy tym, którzy do niego przychodzą lub, jeśli to stosowne, idzie do tych, którzy stoją na swoich miejscach, nie wypowiadając żadnych słów” — czytamy w nocie Kongregacji. Dokument podpisali prefekt kard. Robert Sarah oraz sekretarz abp Arthur Roche.

Środa popielcowa to — oprócz Wielkiego Piątku — drugi dzień w roku, w którym obowiązuje w Kościele katolickim post ścisły. Oznacza to post ilościowy i jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i co najwyżej trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych powyżej 14 lat, a post ścisły wiernych od 18 do 60 lat.



SK