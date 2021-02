Kolejne kradzieże katalizatorów. Policja zapewnia o działaniach

Nasz czytelnik zaparkował w okolicach Decathlonu. W nocy, między 23. a 7. rano z jego samochodu wycięto katalizator. W ciągu pięciu dni to następny taki przypadek. Co na to policja?

Czytelnik twierdzi, że wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zebrali odpowiednie dane, ale stwierdzili też, że — choć pracują nad podobną sprawą — to tak naprawdę potrzeba 40 takich zgłoszeń do akcji zakrojonej na większą skalę. Zapytaliśmy więc policji o działania.

— Są prowadzone cały czas. Nie chodzi tylko o katalizatory i działamy niezależnie od tego, czy jest to próba kradzieży, czy sama kradzież — zapewnia Rafał Prokopczyk z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. — Ostatnio głośno było o naszej akcji z Olsztynka. Realizowali to policjanci z KWP w Olsztynie. W Olsztynku zostały zatrzymane dwie osoby po policyjnym pościgu. Chodziło właśnie o kradzież katalizatora, a złodzieje zostali złapani na gorącym uczynku. Podjęli więc próbę ucieczki.

Dla złodzieja nic trudnego

Kradzież katalizatora ze starszego auta to dla wprawionego złodzieja kilka minut. Straty są jednak spore. Obiektem pożądania złodziei są zwłaszcza katalizatory ze starszych aut produkcji japońskiej, np. honda accord VI. To po prostu łatwe pieniądze, bo ze starego katalizatora dość łatwo da się odzyskać sporą ilość metali szlachetnych (np. palladu, czy platyny). Każdy katalizator ma oczywiście swój numer, ale jest to jedynie numer części, więc nie wiadomo, czy nie pochodzi z kradzieży. Katalizatory giną często pod osłoną nocy.

Co się działo w Olsztynku?