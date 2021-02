Komendant miejski policji idzie na emeryturę

Będzie zmiana na stanowisku komendanta miejskiego policji w Olsztynie. Obecny komendant inspektor Piotr Zabuski przechodzi na emeryturę. O czym zresztą sam poinformował na Twitterze.

Piotr Zabuski służy w policji ponad 30 lat. I powiedział sobie dość.

— 11 stycznia w moje 50. urodziny postanowiłem pożegnać się z mundurem — mówi nam inspektor Piotr Zabuski. — Napisałem raport do komendanta wojewódzkiego o przeniesienie na emeryturę, a ten wyraził na to zgodę. Przechodzę na emeryturę 25 lutego — dodaje.

Piotr Zabuski został komendantem policji w Olsztynie w lutym 2017 roku (wcześniej przez 13 lat był naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie) i tym samym historia zatoczyła koło. Bo już był wcześniej był komendantem miejskim policji w Olsztynie, w latach 2003-2004.

Piotr Zabuski wiele lat przepracował w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą, choć tak naprawdę chciał pracować w „drogówce”. Ale zaważył jeden, ostatni egzamin w WSPol.

— Właśnie z przestępczości gospodarczej. Zdał go najlepiej na roku i przełożeni doszli do wniosku, że jego miejsce jest w wydziale walki z przestępczością gospodarczą.

am