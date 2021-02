Skąd to zdziwienie tłumami w hotelach?

Zgodnie z listopadowymi ustaleniami rządu — Polska od 50 dni powinna być żółtą strefą. Jak widać, te ustalenia już dawno straciły moc. Ale nie tylko to trąci absurdem, bo przecież niedawno rząd otworzył hotele. A teraz dziwi się, że są tam tłumy.

Jeśli średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wyniesie mniej niż 25, to Polska powinna być objęta żółtą strefą. Ten wskaźnik spełniamy od bardzo dawna. Nic to jednak nie zmienia w kwestii obostrzeń, bo rząd wrzucił listopadowe ustalenia do pudełka z napisem „nie otwierać”. Gdy jednak okazało się, że hotele w końcu zostaną otwarte... rząd dziwi się, że ktoś z nich korzysta.

Ludzie chcą normalności

Chodzi tu głównie o wydarzenia z Krupówek — policja odnotowała 137 interwencji, a według szacunków, w sobotni wieczór na Krupówkach było nawet kilka tysięcy turystów.

Rozpoczęło się wytykanie hipokryzji — jedni twierdzą, że na protestach kobiet na ulice wyszły tłumy i praktycznie nikt nie miał o to pretensji, a teraz gdy na ulice Zakopanego wyszli turyści, nagle wszyscy są zdziwieni tłumami.



Jak słusznie zauważył Konrad Piasecki:



Jakie jest wasze zdanie na ten temat?