Trwają szczepienia nauczycieli

12 lutego rozpoczęło się szczepienie nauczycieli przeciwko Covid-19. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się już 268 tys. nauczycieli. Czy dzięki temu starsi uczniowie wrócą do szkół?

W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną nauczyciele najmłodszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków. Oprócz nich wychowawcy świetlic, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele szkół specjalnych czy pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ich kadra kierownicza.

Szczepienia w liczbach

Przez ostatnie dni, do środy 10 lutego włącznie, dyrektorzy szkół przyjmowali zgłoszenia nauczycieli chętnych na szczepienia.

— Liczba zgłoszeń, którą mamy w bazie, to naprawdę dobry wynik. Dziękuję dyrektorom szkół, placówek, nauczycielom za sprawne działanie, odpowiedzialne podejście — podkreśliła wiceminister Marzena Machałek.

Najwięcej nauczycieli z pierwszej grupy zgłosiło się na szczepienia w województwach:

- mazowieckim – 42,5 tys.,

- śląskim – ponad 31 tys.,

- wielkopolskim – 28 tys.

Najmniej zgłoszeń było w województwach:

- opolskim – 6,5 tys.,

- lubuskim – 6,8 tys.

W województwie warmińsko-mazurskim na szczepienia zapisało się już 10 130 nauczycieli, co stanowi nieco ponad 80 proc. uprawnionych.

Nie wszyscy się zgłosili

Giżycki szpital rozpoczyna szczepienia nauczycieli w poniedziałek 15 lutego. Szczepionkę tego dnia otrzyma pierwsze 100 osób. Do piątku 12 lutego miał około 300 zgłoszeń od dyrektorów szkół z powiatu. W poszczególnych placówkach miejskich zgłosiło się na szczepienia od 40 do 70 proc. nauczycieli.

W Elblągu zgłosiło się około 700 nauczycieli. Na tę chwilę czeka na nich 100 szczepionek. Szczepienia rozpoczną się w poniedziałek po południu.

Szpital Olmedica w Olecku szczepienia rozpoczyna w poniedziałek 15 lutego. Dotychczas zapisało się na nie 270 nauczycieli z całego powiatu oleckiego.

— W naszej szkole na szczepienie zapisało się aż 95 procent osób uprawnionych — mówi Zbigniew Domżalski, dyrektor Szkoły Podstawowej i Muzycznej przy ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim. — Jestem bardzo zadowolony z postawy moich pracowników. Wszyscy chcemy powrotu do normalności.

— U nas na listę zapisało się około 76 procent kadry — informuje Jerzy Resicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Jak informuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Bożena Rutkowska-Marciniak, chętnych jest 60 proc. osób uprawnionych do szczepienia.

W szpitalu w Ostródzie zgłoszonych zostało do szczepień przeciwko COVID-19 ponad 600 nauczycieli. Szczepionka AstraZeneca już tu dotarła. Szczepienia rozpoczną się we wtorek 16 lutego.

— Będziemy szczepić nauczycieli codziennie, w godzinach od 13 do 16, po seniorach i grupie zero — mówi Jacek Dudzin, prezes szpitala w Ostródzie. — Po ustaleniu z dyrektorami szkół postaramy się, żeby to były grupy od 10 do 20 osób z poszczególnych szkół i ośrodków, żeby placówki mogły normalnie funkcjonować. Szczepienia nauczycieli zajmą nam około dwóch, trzech tygodni.

W szpitalu w Ostródzie szczepienia będzie przyjmować od 50 do 60 nauczycieli dziennie.

Szpital w Lidzbarku Warmińskim zamówił 300 szczepionek dla nauczycieli klas I-III oraz personelu szkół. Na liście jest około 280 osób. Tu także szczepienia rozpoczynają się od poniedziałku 15 lutego.

W Ełku w miejskich szkołach do szczepienia ma prawo 231 nauczycieli. Spośród nich chęć zaszczepienia się zadeklarowało 145 osób. Z kolei w miejskich przedszkolach na przyjęcie szczepionki zdecydowały się 73 spośród 186 osób.

W Lubawie w Akademickim Zespole Placówek Oświatowych na szczepienia zapisało się 54 proc. osób uprawnionych. W Zespole Szkół w Lubawie na szczepienia zgłosiło 21 instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakładów pracy i 13 (z 18) nauczycieli. To dane na wtorek 9 lutego. Natomiast w lubawskiej podstawówce uprawnionych do szczepienia jest 31 osób, z czego 25 osób wyraziło chęć. Są to nauczyciele klas 1-3, a także specjaliści, bibliotekarze, pracownicy świetlicy oraz kierownictwo szkoły. I tyle zostało 9 lutego zarejestrowanych.

Na razie bez zmian

Dziś rusza kolejna tura zapisów nauczycieli na szczepienia.

— O godz. 8 rozpoczynamy rejestrację na szczepienia pozostałych nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich. Zachęcamy do zgłaszania się do szczepień. Dzięki odpowiedzialności nauczycieli, dyrektorów i kuratorów mamy szansę na powrót do normalności — powiedział podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. — Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego, czyli klasy I-III szkół podstawowych pracują nadal w trybie stacjonarnym, pozostali uczniowie w trybie zdalnym — dodał.

Poinformował także, że powrót do szkół starszych klas nie jest uzależniony od zaszczepienia nauczycieli.

Według rekomendacji Rady Medycznej — przypomnijmy — nauczyciele do 65 roku życia mają być szczepieni nowo zarejestrowaną w UE (29 stycznia) szczepionką AstraZeneca. Ci powyżej tej granicy wiekowej — preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że w razie pojawienia się dodatkowych dostaw szczepionek, „na pewno w pierwszej kolejności będziemy szczepili nauczycieli powyżej 60. roku życia, ale szczepionką, która jest dla nich przeznaczona”.

Alina Laskowska

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl