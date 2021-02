Żołnierze WOT pobierają wymazy od nauczycieli

Jednym z zadań, jakie w czasie walki z pandemią wzięło na siebie Wojska Obrony Terytorialnej, jest obsługa punktów do pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa. Dzięki temu cywilny personel medyczny może skupić się na pomocy pacjentom w placówkach służby zdrowia. Do pobierania wymazów kierowani są żołnierze, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz kurs przygotowujący do pobierania wymazów. Do końca 2020 roku, ze względu na sytuację związaną z pandemią szkolenie przeszło 2180 żołnierzy.

Przypominamy, że akcja wykonywania testów przesiewowych na obecność koronawirusa skierowana była do nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Na badania mogli się zgłosić również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły. Badania były dobrowolne i bezpłatne.

Decyzją wirusologów i epidemiologów od 7 lutego ruszyły powtórne testy przesiewowe na obecność koronawirusa u wszystkich wcześniej testowanych osób, którzy otrzymali wynik negatywny i wrócili do szkoły. Badania pozwolą określić skalę ewentualnych zakażeń, a ich analiza pomoże w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Od 7 do 12 lutego testowani będą nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i nauczycieli szkół specjalnych, a od 14 do 19 lutego testowani będą pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy przedszkoli.



Źródło: rzecznik WOT