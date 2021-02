To dobry znak! Mieszkańcy Spręcowa uratowali bielika [ZDJĘCIA]

Mieszkanka Spręcowa widząc bielika, który nie może się poderwać do lotu i zmęczony stał w śniegu, wezwała pomoc. Teraz bielik jest pod troskliwą opieką Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Nadleśnictwie Olsztyn.

Niecodzienny widok w czwartek rano przyciągnął uwagę mieszkanki spacerującej po obrzeżach Spręcowa. Kobieta nie mogła uwierzyć własnym oczom. Osłabiony ptak nie miał siły poderwać się do lotu, stracił naturalne odruchy, czyli m.in. strach przed człowiekiem. Można było do niego podejść, a nawet wziąć go na ręce.

Mieszkanka Spręcowa wezwała pomoc. Na miejcie szybko przyjechał sołtys, który na co dzień działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ratunek wycieńczonemu ptaku pośpieszyli też leśnicy. — Faktycznie ptak nie uciekał od nas. Pozwalał nawet, żeby trzymać go w rękach — mówi "Gazecie Olsztyńskiej" Krzysztof Kulas.

Fachowej pomocy już na miejscu dzielił dorodnemu bielikowi opiekun Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Nadleśnictwie Olsztyn — Paweł Bednarczyk. Okazało się, że jego stan jest dobry, nie ma urazów. Według wstępnej diagnozy bielik najprawdopodobniej poobijał się o drzewa, a duży mróz spotęgował osłabienie. Po nocy spędzonej w ciepłym miejscu, już prawie doszedł do formy i jest nadzieja, że niedługo wróci „do domu”. — Ostatecznie zdecydowałem, że jeszcze zostanie u nas w ośrodku w Dąbrówce. Muszę mieć pewność, że jest cały, zdrowy i zdolny do samodzielnego przeżycia — mówi nam Paweł Bednarczyk.

Bielik, według opinii specjalisty, który się nim zaopiekował ma około 5 lat. Świadczy o tym fakt, że jeszcze nie wszystkie lotki w jego upierzeniu są białe. Ptak na razie nie ma apetytu i po stresie związanym z przewiezieniem do ośrodka wymiotował. — Prawdopodobnie żywił się ostatnio innymi ptakami, bo w treści, którą zwrócił były pióra — mówi Paweł Bednarczyk.

Opiekun Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Nadleśnictwie Olsztyn ma doświadczenie w ratowaniu bielików. Przez 20 ostatnich lat uratował ich ponad 60. Każdy ptak po odzyskaniu zdrowia trafia na wolność. — Ten najprawdopodobniej żeruje nad jeziorem Mosąg, bo tam jest gniazdo bielików. Tam też wróci, jak będzie całkiem zdrowy — mówi nam Paweł Bednarczyk.

Orzeł bielik żyje średnio 20 lat. Wśród heraldyków trwa ciągle aktualny spór, czy to on jest symbolem narodowym, na podstawie którego stworzono Godło Polski.

Według znanej przez wszystkich legendy założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie.

Znajdował się w nim biały orzeł z trzema pisklętami. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gnieznem.

Taką interpretację potwierdza też w swoich zapiskach z XVI wieku kronikarz Marcin Bielski twierdząc, że wiele tych właśnie ptaków było w okolicach Gniezna i dlatego legendarny Lech wybrał go na symbol swojego kraju.

Jest jednak wielu przeciwników wiązania orła bielika z godłem Polski. Ci argumentują, że bielik nie jest orłem a orłanem z rodziny jastrzębiowatych, ponieważ ma nieopierzone nogi. Nazwa tego króla przestworzy wzięła się od jego płowej, jasnej szyi i białego ogona. Jest to ubarwienie, które cechuje bieliki co najmniej 5-letnie.

Duży dziób i okazałe szpony bielik wykorzystuje do chwytania ofiary spod powierzchni wody. Zdarza się, że para bielików współpracuje podczas polowania.

Bielika spotkać możemy przez cały rok, zimą jednak częściej, gdyż penetruje większy teren w poszukiwaniu pożywienia.

Stanisław Kryściński