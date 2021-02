Kibice: Otwórzcie stadiony!

Nie ma się chyba co dziwić, że oprócz prostego w swym przekazie hasła mówiącego o otwieraniu stadionów, pojawiły się też hasła polityczne — „zamknąć bandę czworga”, czy hasztag #otwieraMY związany z ogólnopolską akcją otwierania biznesu mimo restrykcji. Bandą czworga od lat określa się w Polsce PO, PiS, SLD i PSL. Frustrację kibiców wzmaga na pewno to, że rząd co prawda otworzył niektóre obiekty sportowe, ale wciąż zamknięte są stadiony, czy branża fitness. I nie ma co spodziewać się zmiany podejścia w tym temacie. Zapytaliśmy więc kibiców o poparcie akcji, ale i o łączenie tego z polityką.

— Jak najbardziej popieram akcję otwarcia stadionów. Dlaczego? Liczba zarażeń wyraźnie spada, odmrażamy kolejne branże, otwierane są galerie handlowe więc dlaczego stadiony mają świecić pustkami? — pyta Krzysztof. — To miejsca, które są na świeżym powietrzu, mają dużą powierzchnię, więc zachowanie odległości pomiędzy kibicami też nie będzie problemem. Ludzie są już zmęczeni pandemią, więc możliwość zorganizowania jakiejkolwiek bezpiecznej formy rozrywki, a obecność na stadionie za taką uważam, jest jak najbardziej słuszna — dodaje. — Jeśli chodzi o zachowanie standardów na obiektach sportowych, to trudno mi to określić, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jeśli jednak rządzący decydują się na otwarcie basenów czy wspomnianych wcześniej galerii, to otwarcie stadionów, hal sportowych czy nawet restauracji, gdzie po prostu zajmujemy określone miejsce i do zakończenia wydarzenia się z niego nie ruszamy, uważam za jak najbardziej bezpieczne — podkreśla.

— Popieram akcję, a transparenty polityczne? Tym lepiej, bo mam dosyć tej pokazówki ze strony największych partii. Oni mają nas wszystkich w głębokim poważaniu — uważa Piotr. — Na pewno da się otworzyć stadiony z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. Przecież można zachować dystans, zrobić jakiś stopień zapełnienia obiektu. Tym bardziej mówiąc o Olsztynie, gdzie nie ma zbyt dużo miejsc na stadionie. Wiem, że niektórzy boją się o bezpieczeństwo, szanuję to, ale nie można dać się zwariować. Wystarczy podejść do tematu z głową.

— Jestem za otwieraniem, ale nie podobają mi się hasła. Nie to, żebym popierał te partie, ale nie lubię robienia na wszystkim polityki — podkreśla Dawid. — Chciałbym pójść z rodziną na mecz. To wszystko. Zachowujemy reżim sanitarny w galeriach, a tym bardziej w sklepach. Nie wiem, dlaczego na stadionie miałoby dojść do masowych zachorowań. Zwłaszcza na takim małym, jak w Olsztynie — zauważa.

Zapraszamy do dyskusji.

PJ