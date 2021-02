Miały być ulgi, a wyszedł zamęt

Ulga na darowizny w PIT wynosi 6 proc. dochodu rocznie. Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym odda krew i jej składniki (bezpłatnie) ma prawo do uwzględnienia takiej darowizny w zeznaniu podatkowym. I tutaj w sumie nie ma wątpliwości. Informacje dotyczące osocza potwierdziła „Rzeczpospolita”. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów są jednak bardzo ciekawe, bo jasno klasyfikują jego dawców:

„Wysokość wydatków na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej wykonującej pobieranie krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Oznacza to, że ozdrowieńcy są honorowymi dawcami krwi (osocza) i mogą korzystać z ulgi na cele krwiodawstwa”.

jeśli oddawaliśmy osocze w 2020 roku, to możemy z takiej ulgi skorzystać już teraz, ale w przypadku oddania osocza w 2021 roku podatnik skorzysta z ulgi w 2022 roku.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Apel: Ogranicz kontakty z urzędem skarbowym do minimum Jeśli więc podatnik chce skorzystać z odliczenia, to musi też pamiętać o zaświadczeniu, które poinformuje urząd o tym, ile krwi oddał.

Prawdziwy chaos zapanował jednak w innym miejscu — honorowi dawcy osocza w zasadzie dostali uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Przepisy weszły w życie pod koniec stycznia ku zdziwieniu wielu samorządów. A to zwyczajny... błąd w Ustawie. Rząd po prostu wpisał ulgę nie tu, gdzie trzeba. Przepis mówiący o 33-procentowej uldze trafił bowiem do ustawy o publicznej służbie krwi. W rezultacie nowa ulga obowiązuje także w komunikacji miejskiej. Teraz wszyscy czekają na korekty. Łącznie z Olsztynem.

— Mamy informację, że ministerstwo pracuje już nad zmianą tego przepisu. Dlatego czekamy na rozporządzenie w tej sprawie — mówi Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Żeby było jeszcze ciekawiej — omawiana zniżka w zasadzie obowiązuje tylko w komunikacji autobusowej, czyli nie obejmowałaby np. tramwajów. Możemy się chyba spodziewać szybkiej korekty, bo Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej już została zapewniona, że ulga dla ozdrowieńców oddających krew lub osocze nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej. Zostaje więc tylko ulga w PIT.

