Olsztyn. Kolejna działka w rekordowej cenie

To już kolejna sprzedaż nieruchomości, na której Olsztyn zarabia dużo więcej niż się spodziewał. Tym razem mowa o terenie u zbiegu ulic Pstrowskiego i Wyszyńskiego. Wystawiony za 2,5 mln zł. został sprzedany za 7 mln zł.

Już tydzień temu prezydent Olsztyna mógł mówić o powodach do zadowolenia. Wówczas działka przy ul. Głowackiego, na której jest pływalnia został wylicytowany na 21 mln złotych, a jego cena wywoławcza wynosiła ok. 7 mln zł. Wszyscy mówili o wyjątkowej okazji i nierealnie wysokiej cenie. Władze miasta z oczywistych względów zacierały ręce. Olsztyn zbiera na wkład własny w remont Hali Widowiskowo-Sportowej Urania i każdy grosz jest potrzebny miastu, żeby móc wykorzystać dotację unijną przeznaczoną na ten cel.

Nikt nie spodziewał się, że kolejne licytacje i przetargi utrzymają trend zapoczątkowany przy sprzedaży działki leżącej przy ulicy Głowackiego. Jednak tak właśnie się stało.

— Za każdym razem gdy przetarg kończy się sukcesem i udaje nam się sprzedać działkę jest to dla nas powód do radości. I oczywiście, że radość jest tym większa im większa jest kwota która dzięki temu zasila miejską kasę. To sytuacja na której zyskują wszyscy mieszkańcy Olsztyna, bo przecież za te właśnie pieniądze możemy realizować zadanie, które mamy zapisane w naszym budżecie — mówi "Gazecie Olsztyńskiej" Marta Bartoszewicz rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyn.

Rzeczniczka komentując sprzedaż działki zwraca uwagę na sytuację finansową samorządów. To jej zdaniem jeden z głównych powodów, dla których samorządy decydują się teraz na sprzedaż wielu nieruchomości.

— Wiemy, że sytuacja finansowa nie tylko Olsztyna, ale wszystkich samorządów w Polsce, w ostatnim czasie uległa znacznemu pogorszeniu, zarówno przez politykę rządu, który zmienił system podatkowy, ale także przez pandemię koronawirusa. A zatem każdy dodatkowy wpływ pozwoli nam odrobinę rekompensować te straty — stwierdza Marta Bartoszewicz.

Oferentem, który zdecydował się na wysoką licytację działki przy Pstrowskiego i Wyszyńskiego w Olsztynie. Jest znana olsztyńska firma Arbet, która inwestuje w wielu rejonach miasta. Arbet był zainteresowany również kupnem działki przy ulicy Głowackiego, ale został wówczas zdystansowany w licytacji przez warszawskiego dewelopera.

— Działka przy zbiegu ulic Pstrowskiego i Wyszyńskiego jest przeznaczona na funkcje mieszkalno-usługowe i nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym nowy właściciel będzie musiał wystąpić o decyzję numer jeden, czyli wydanie warunków zabudowy. A nowym właścicielem została olsztyńska firma Arbet, która kupiła działkę za kwotę 6 900 000 zł. To dużo więcej niż wycena tego terenu, bo działka została wystawiona za 2 550 000 zł. Ale walka była zacięta bo do przetargu stanęło 15 firm — poinformowała nas rzeczniczka olsztyńskiego ratusza.