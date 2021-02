Więcej polskiej muzyki w radiu? [WRACAMY DO TEMATU]

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, stacje radiowe już dziś muszą przeznaczać co najmniej 33 proc. czasu emitowania piosenek na utwory wykonywane w języku polskim. To jeden z najwyższych wyników grania utworów w języku ojczystym w Europie. Co więcej — co najmniej 60 proc. w godz. 5-24. Ten ostatni zapis zostanie.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca i jeśli tak się stanie, to zmieni przepisy ustawy medialnej — wtedy stacje radiowe będą musiały przeznaczyć co najmniej 49 proc. czasu nadawania na polskie piosenki w rozliczeniu miesięcznym.

Przeciwnicy mówią wprost – zyska streaming, a straci radio, które oprócz muzyki spełnia też inne funkcje społeczne, m.in. informacyjną.

— To bardzo dobry pomysł — kontruje Andrzej Brzozowski z olsztyńskiego oddziału radia Eska. — Media publiczne powinny mieć to nawet zapisane w statutach, żeby puszczać, jak najwięcej polskiej muzyki. Pozostałe media również powinny promować rodzimą muzykę, skoro nadają w Polsce. Mamy dobre zespoły, które warto puszczać na antenie — przekonuje. — A komercyjne stacje mają po części rację z tym streamingiem, ale promowanie muzyki polega też na podpisywaniu kontraktów między rozgłośniami radiowymi a mediami — przypomina Andrzej Brzozowski. — W paśmie dużej słuchalności płaci się więcej. To forma reklamy. Niektóre wytwórnie płytowe są oddziałami zachodnich koncernów, więc promują zagranicznych artystów. Polska wytwórnia nie ma swojego przedstawicielstwa za granicą. Taka ustawa byłaby więc wskazana.

— Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zawsze będę na tak, bo śpiewamy tylko po polsku. To w naszym interesie, żeby tej muzyki było jak najwięcej. To mobilizuje twórców — uważa Ewa Cichocka z zespołu Czerwony Tulipan. — Będą chcieli tworzyć w języku ojczystym. W radiu niemieckim jest mnóstwo niemieckiej muzyki, a u nas wciąż więcej znajdziemy piosenek anglosaskich. Komercyjne stacje będą oczywiście miały problemy, to druga strona tego medalu. I oczywiście też trzeba o tym pamiętać. Angielski jest dla młodzieży drugim językiem, ale przeraża mnie, gdy słyszałam wypowiedź jednej młodej autorki, która powiedziała, że łatwiej jej się pisze po angielsku niż po polsku. Powinniśmy dbać o nasz język. Choć istnieje też wolność twórcza. Może jestem starej daty, ale uważam, że powinno być więcej polskiej muzyki. Zwłaszcza, że gdy koncertowaliśmy po Europie, to ludzie chcieli słuchać nas w języku polskim. To smak innej kultury i tego byli ciekawi — wyjaśnia Ewa Cichocka.

Są też głosy na nie

— Proponowane podniesienie poziomu wymaganej polskiej muzyki do 49 procent to ruch wbrew oczekiwaniom słuchaczy. RMF FM na bieżąco dostosowuje się do preferencji słuchaczy, bada utwory i gra na antenie te, których chcą słuchać odbiorcy. Obecny poziom 33 proc. rodzimej muzyki jest już i tak bardzo wysoki — najwyższy w Europie (poza Francją) — i kolejne podniesienie tej kwoty może spowodować niezadowolenie słuchaczy i ich odpływ od radia — mówi Adam Czerwiński, dyrektor muzyczny RMF FM. — Zyskają na tym wielkie światowe koncerny internetowe - przede wszystkim platformy streamingowe typu Spotify, które nie podlegają żadnym tego typu regulacjom. Użytkownicy tych usług mają możliwość wybrania playlisty złożonej wyłącznie z zagranicznych piosenek oraz przeskakiwania utworów, które im nie odpowiadają. Może to sprawić, że odbiorcy — szczególnie młodzi — zostaną w ogóle pozbawieni kontaktu z twórczością polskich artystów — uważa.

— Radio oferuje, poza kontaktem z piosenkami w języku polskim, także rzetelną informację, publicystykę, rozrywkę dla wszystkich grup wiekowych. Rozgłośnie wspierają lokalne i krajowe inicjatywy społeczne, charytatywne i kulturalne, integrują lokalne społeczności. Odejście od radia słuchaczy niezadowolonych ze zmiany muzyki spowoduje, że utracą kontakt nie tylko z polską muzyką, ale też z innymi wartościowymi elementami programu. Z kolei mniejsza liczba słuchaczy spowoduje spadek przychodów stacji radiowych, które zatrudniają polskich pracowników i płacą podatki w Polsce — przypomina Czerwiński.

