Już wiadomo, ile będzie kosztowała naprawa krzyża papieskiego

Ważący 4 tony i wysoki na 17,5 metra krzyż papieski, który góruje nad parkiem Kusocińskiego w Olsztynie, wymaga renowacji. Kapucyni, którzy się nim opiekują, jeszcze nie zaczęli prac, a już wynegocjowali zmniejszenie kosztów z 30 do 20 tys. zł.

To nie są łatwe czasy na takie przedsięwzięcia — przyznaje br. Łukasz Szokaluk, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej — Matki Miłosierdzia. — Jednak właśnie, jakby na przekór atakom na naszego wielkiego papieża, podejmujemy to zadanie.

Sam krzyż to wielka pamiątka. Został postawiony na przyjazd papieża do Olsztyna 6 czerwca 1991 roku. [b]Jan Paweł II odprawił tu, na błoniach przy stadionie Stomilu, mszę świętą.[/b] Uczestniczyły w niej tłumy wiernych. Krzyż po tamtej mszy został na swoim miejscu. Po wizycie papieża w Olsztynie powstała tu też nowa parafia. I to właśnie nią kierują kapucyni, będący jednocześnie opiekunami krzyża papieskiego.

— Do tej pory krzyż nie był remontowany. Nic dziwnego, że wymaga gruntownej konserwacji — mówi „Gazecie Olsztyńskiej” proboszcz Szokaluk.

Wielki skarbiec pięknej przyrody

Krzyż ma 17,5 metra. Waży 4 tony. Jego biało-niebieski korpus, który swoimi kolorami dobrze kojarzy się nie tylko tym, którym bliski jest kult Matki Bożej, ale także kibicom Stomilu, góruje nad parkiem Kusocińskiego od 21 lat. Był wykonany jako główny element ołtarza mszy polowej. Sam ołtarz ustawiono w narożniku jednego z dwóch bocznych boisk OKS Stomil.

Krzyż został wykonany przez Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Olsztynie. Zaprojektował go Hipolit Trentowski. Początkowo był planowany na wysokość aż 25 metrów. Ostatecznie obniżono jego końcową wysokość, ze względu na grząski grunt, który mógł nie utrzymać tak wysokiej konstrukcji.

Szkielet krzyża to metalowe rury. Przestrzenie miedzy nimi są wypełnione metalowymi płytami. I choć jego wielkość robi wrażenie, to może dziwić niewielki ciężar. Wysoki na 17,5 metra krzyż waży jedynie 4 tony.

To na mszy w Olsztynie Jan Paweł II wypowiedział piękne słowa modlitwy i błogosławieństwa dla Warmii. Spod papieskiego krzyża wołał o poszanowanie tej ziemi i jej przyrody. Słowa papieża do tej pory brzmią jak ciągle aktualne wezwanie.

— Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec pięknej przyrody warmińskiej, pojezierza, lasów. Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec. Nie dajcie go nigdy w żaden sposób zniszczyć czy nawet uszkodzić, bo to jest wielkie dobrodziejstwo. I niech Bóg zachowa ludzi żyjących wśród tej przyrody — mówił wówczas Jan Paweł II.

Po historycznej dla Olsztyna mszy polowej odprawionej na błoniach Stomilu rozebrano ołtarz. Schody ołtarzowe przez kilka lat służyły kibicom olsztyńskich piłkarzy jako trybuna bocznego boiska Stomilu. Mównica, z której Jan Paweł II głosił homilię, oraz ołtarz, przy którym sprawował liturgię, zostały przewiezione do Lubawy i służą do sprawowania codziennej mszy świętej w kościele św. Jana Chrzciciela.



Będzie zbiórka na remont krzyża

Jeszcze kilka tygodni temu br. Łukasz Szokaluk, w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” z niepokojem mówił, że na remont krzyża papieskiego, nad którym razem ze współbraćmi sprawuje pieczę, może kosztować nawet ponad 30 tys. zł. Teraz przekazał nam dobrą informację.

— Znaleźliśmy wykonawcę, który podejmie się tego ważnego zadania i to za jedyne 20 tys. zł — mówi zadowolony proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej — Matki Miłosierdzia.

Br. Łukasz Szokaluk wylicza, co składa się na zakres prac. To wygrodzenie terenu wokół krzyża, oczyszczenie starych powłok malarskich poprzez piaskowanie, ręczne malowanie konstrukcji krzyża

.

— Ta cena obejmuje koszt sprzętu i materiałów do wykonania robót — mówi zakonnik.

Proboszcz parafii sąsiadującej ze stadionem Stomilu dostał zgodę od kurii biskupiej na zbiórkę na remont krzyża papieskiego. Kwesta będzie prowadzona w olsztyńskich parafiach.

— Każdy, kto w tych trudnych czasach, kiedy trzeba walczyć o pamięć o Janie Pawle II, chce pomóc w tym dziele, może też wesprzeć nas wpłatą bezpośrednio na konto. Podajemy je i na stronie internetowej parafii, i na profilu w social mediach — informuje br. Szokaluk.

Stanisław Kryściński



Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl