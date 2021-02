Rajdowa jazda na finisz WOŚP w Olsztynie. Licytuj!

Im bliżej końca, tym więcej emocji. Dlatego olsztyński sztab WOŚĆ zaprasza do licytacji pełnych wrażeń przejazdów rajdowych. Za kierownicą gwiazdy: m.in. Krzysztof Hołowczyc i Zbigniew Staniszewski.

Orkiestra gra do końca świata i jeden dzień dłużej. Dlatego, choć 29. finał WOŚP, można jeszcze dzielić się sercem i gotówką. Przed nami niesamowite wydarzenie i absolutnie unikalna gratka dla miłośników rajdów samochodowych.

Szóstka fantastycznych kierowców rajdowych zaprasza nas do swoich samochodów. Będzie można usiąść w prawym fotel auta rajdowego i odbyć emocjonujący, ale i bezpieczny przejazd, czyli co-drive — na zamkniętym i zabezpieczonym odcinku specjalnym podczas testów rajdowych na drogach szutrowych Gminy Dywity.

Odcinek liczy około 3km, następnie nawrót i kolejne 3 km. Test odbędzie się już 21 lutego tego roku.

Ciekawe, ile czasu zajmie poszczególnym mistrzom przejechanie łącznie ok. 6km trasy? I kto będzie najszybszy? Utytułowani kierowcy rajdowi, którzy postanowili wziąć udział w Finale WOŚP i poświęcić swój czas to: Zbigniew Staniszewski, Krzysztof Hołowczyc, Marcin Kurp, Robert Kocik, Krzysztof Bubik, Emil Konopiński. A dla Zwycięzcy jednej z sześciu aukcji, który zdecyduje się przeznaczyć najwyższą kwotę na wsparcie WOŚP, Gmina Dywity przygotowała dodatkową nagrodę. Jest to 3-godzinna wycieczka z atrakcjami luksusową łodzią po jeziorze Ukiel. Można na nią zaprosić 5 osób.

Rajdowe chwile licytuj tutaj: